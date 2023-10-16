Tarım Kredi Kooperatif market indirim ürünleri kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ekim ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16 Ekim - 2 Kasım tarihlerine özel indirimli ürünler listesini yayınladı. Bu liste kapsamında, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler ve fiyatları.
Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri hangi ürünlerde var?
Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz bazı ürünler şunlardır:
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim ürünler listesi
- 1 KG Yeşil Pirinç 32,90 TL
- 1000 Gram Tuzsuz Tereyağı 185.00 TL
- 350 Gram Eski Kaşar Peynir 79,90 TL
- 800 Gram Üzüm Pekmezi 59,90 TL
- 1000 Gram Taze Kaşar Peynir 185.00 TL
- 400 Gram Kasap Sucuk 117,90 TL
- 400 Gram Donuk Kıyma 96,90 TL
- 500 Gram Taze Peynir 57,90 TL
- 1 Kilo Büyük But 51,90 TL
- 3 Kilo Siyah Çay 279,90 TL
- 1.5 litre Gazlı İçecek 25,90 TL
- 3 Katlı 16 Rulo Kağıt Havlu 109,90 TL
- 400 ML Sıvı Bulaşık Deterjanı 65,90 TL
- 2145 ML Sıvı Çamaşır Deterjanı 89,90 TL
- 750 ML Limon Sosu 11,95 TL
- 750 ML Üzüm Sirkesi 11,95 TL
- 500 Gram Elit Siyah Zeytin 44,50 TL
- Gemlik Sele Salamura Siyah Zeytin 99,90 TL
- 600 Gram Tahin 54,90 TL
- 1440 ML Çamaşır Yumuşatıcısı 49,90 TL
- 500 Ml Kolajen Şampuan 36,90 TL
- 1 Litre Ayçiçek Yağı 39,00 TL
- 1 KG Osmancık Pirinç 35,25 TL