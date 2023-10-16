Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ürünleri "KoopBakkal"ların da artmasıyla yıl sonu itibarıyla 4 bin noktada satılır hale gelecek. KoopBakkal üyesi Çiftlik Süt Ürünleri işletmesi sahibi Mehmet Ocaklı da 7 ay önce KoopBakkal olmak için başvuru yaptıklarını, sürecin çok hızlı ve kolay işlediğini söyledi.