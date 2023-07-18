|
Özgün

Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri kataloğu yayınlandı

Tarım Kredi Kooperatif Market, her hafta farklı ürünlerde indirimler yapıyor. İndirim günleri, marketten markete değişebiliyor. Ancak genel olarak, indirimler Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yapılıyor. İndirimlerden yararlanmak için, Tarım Kredi Kooperatif Market'in internet sitesini veya mobil uygulamasını takip edebilirsiniz. İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 18-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki indirimli ürünler listesi.

16:33 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri

Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni haftada raflarda olacak indirimli ürünler belli oldu. Özellikle kendi markası altında direkt olarak müşterilere aracısız ve taze ulaşan ürünler sebebiyle Tarım Kredi Kooperatifi marketleri sıkça tercih ediliyor. 18 -31 Temmuz tarihi arasında reyonlarda yer alacak ürünler kataloğu yayınlandı.

Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri hangi ürünlerde var?

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz bazı ürünler şunlardır:

  1. Et ve tavuk
  2. Süt ve süt ürünleri
  3. Meyve ve sebze
  4. Bakliyat
  5. Un ve makarna
  6. Yağ
  7. Şeker
  8. Tuz
  9. Deterjan
  10. Sabun
  11. Kağıt ürünleri
  12. Temizlik ürünleri
  13. Kozmetik ürünleri
  14. Bebek ürünleri
  15. Evcil hayvan ürünleri

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için, marketin internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 18-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi şu şekildedir:

  • Tam yağlı yoğurt 1.5 kg 33.50 lira, 870 gr süzme peynir 64.90 TL, Tost Peyniri 97.50 TL, 1 litre ayçiçek yağı 36.90 TL, .500 ml şişe ayran 19.25 TL, 1 litre yarım yağlı süt 15.25 TL,32’li tuvalet kağıdı 119.90 TL, 6’lı Kağıt Havlu 43.90 TL, 650 ml şampuan 59.90 TL, 90’lı ıslak mendil 13.90 TL, 8 Kg Toz Matik 165,90 TL, 112’li bebek bezi 179,90 TL, 1 litre Sızma Zeytinyağı 119,90 TL, 830 gram domates salçası 36,90 TL olacak. Ayrıca 500 gr salamura zeytin 29,50 TL, 1 Kg Osmancık Pirinç 30.90 TL, Kakaolu Krema 44.90 TL’den satışa sunulmakta.

#Tarım Kredi Kooperatif market
#Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri
#tarım kredi kooperatif market kataloğu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte AÖO sınav takvimi