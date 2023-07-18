Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni haftada raflarda olacak indirimli ürünler belli oldu. Özellikle kendi markası altında direkt olarak müşterilere aracısız ve taze ulaşan ürünler sebebiyle Tarım Kredi Kooperatifi marketleri sıkça tercih ediliyor. 18 -31 Temmuz tarihi arasında reyonlarda yer alacak ürünler kataloğu yayınlandı.
Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri hangi ürünlerde var?
Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz bazı ürünler şunlardır:
- Et ve tavuk
- Süt ve süt ürünleri
- Meyve ve sebze
- Bakliyat
- Un ve makarna
- Yağ
- Şeker
- Tuz
- Deterjan
- Sabun
- Kağıt ürünleri
- Temizlik ürünleri
- Kozmetik ürünleri
- Bebek ürünleri
- Evcil hayvan ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için, marketin internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market'te 18-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi şu şekildedir:
- Tam yağlı yoğurt 1.5 kg 33.50 lira, 870 gr süzme peynir 64.90 TL, Tost Peyniri 97.50 TL, 1 litre ayçiçek yağı 36.90 TL, .500 ml şişe ayran 19.25 TL, 1 litre yarım yağlı süt 15.25 TL,32’li tuvalet kağıdı 119.90 TL, 6’lı Kağıt Havlu 43.90 TL, 650 ml şampuan 59.90 TL, 90’lı ıslak mendil 13.90 TL, 8 Kg Toz Matik 165,90 TL, 112’li bebek bezi 179,90 TL, 1 litre Sızma Zeytinyağı 119,90 TL, 830 gram domates salçası 36,90 TL olacak. Ayrıca 500 gr salamura zeytin 29,50 TL, 1 Kg Osmancık Pirinç 30.90 TL, Kakaolu Krema 44.90 TL’den satışa sunulmakta.