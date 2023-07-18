Merkez Bankası faiz kararı piyasalar açısından kritik ödene sahip. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları faiz toplantısıda çıkacak karara kilitlendi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı açıklanmıştı. Buna göre, Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Şimdi gözler 20 Temmuz'da TCMB faiz kararında. Peki Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ne olur, altın düşer mi çıkar mı? Merkez Bankası faiz artırırsa kur nereye gelir?