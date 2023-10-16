Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İşte, Tarım Kredi marketleri 16 Ekim indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi'de yüzde 50 indirim oranı

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde?

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

Tarım Kredi Marketleri indirimlerinde bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında temizlik malzemeleri geldi. 400 ML Sıvı Bulaşık Deterjanı 65,90 TL, 2145 ML Sıvı Çamaşır Deterjanı 89,90 TL, 1440 ML Çamaşır Yumuşatıcısı 49,90 TL, 500 Ml Kolajen Şampuan 36,90 TL, Saç Kremi 36,90 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca Ultra Paket Bebek Bezi 199,90 TL’den müşterileri bekleyecek. Dibek Kahvesi 34,90 TL, Türk Kahvesi 23,90 TL olacak. 850 Gram Taze Süzme Peynir 94,90 TL, Dilimli Macar Salam 10,90 TL, 700 Gram Kakaolu Fındık Kreması 54,90 TL, 350 Gram İlave Şekersiz Fıstık Ezmesi 44,90 TL, Tam Yağlı 700 Gram Tost Peyniri 115,00 TL, İzmir Tulum Peyniri 79,90 TL’den raflarda olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 10-19 Ekim İndirimli ürünler ve fiyatları.

TARIM KREDİ MARKETLERİ 10-19 EKİM İNDİRİM KATALOĞU

800 Gram Üzüm Pekmezi 59,90 TL

500 Gram Taze Peynir 57,90 TL

750 ML Limon Sosu 11,95 TL

750 ML Üzüm Sirkesi 11,95 TL

500 Gram Elit Siyah Zeytin 44,50 TL

Gemlik Sele Salamura Siyah Zeytin 99,90 TL

600 Gram Tahin 54,90 TL

1 Litre Ayçiçek Yağı 39,00 TL

1 KG Osmancık Pirinç 35,25 TL

1 KG Yeşil Pirinç 32,90 TL

1000 Gram Tuzsuz Tereyağı 185.00 TL

350 Gram Eski Kaşar Peynir 79,90 TL

1000 Gram Taze Kaşar Peynir 185.00 TL

400 Gram Kasap Sucuk 117,90 TL

400 Gram Donuk Kıyma 96,90 TL

1 Kilo Büyük But 51,90 TL

3 Kilo Siyah Çay 279,90 TL

1.5 litre Gazlı İçecek 25,90 TL

3 Katlı 16 Rulo Kağıt Havlu 109,90 TL

400 ML Sıvı Bulaşık Deterjanı 65,90 TL

2145 ML Sıvı Çamaşır Deterjanı 89,90 TL

1440 ML Çamaşır Yumuşatıcısı 49,90 TL

500 Ml Kolajen Şampuan 36,90 TL

Tarım Kredi'de indirimler ne zaman bitiyor?

İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek. Marketlerde cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.







