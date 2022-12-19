Özgün Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları son gün ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları son gün ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 20 Aralık'a kadar kabul edilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi branşlarda olacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı alımları: Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alım başvurusu bitti mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.

Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek?

Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:

- 304 büro personeli

- 267 koruma ve güvenlik görevlisi

- 201 temizlik görevlisi

- 167 ziraat mühendisi

- 107 veteriner hekim

- 68 şoför

- 48 orman muhafaza memuru

- 14 gıda mühendisi

- 7 harita mühendisi

- 7 avukat

- 4 su ürünleri mühendisi

- 3 kimyager

- 1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.

Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
ÖZGÜN
Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
Tüyler ürperten cinayet

Tüyler ürperten cinayet

​Oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca bakın ne yapmış...
Susma hakkını kullandı

Susma hakkını kullandı

​Üç bıçak darbesiyle üç çocuğunu annesiz bıraktı.
HDPli Garo Paylan polislere parmak salladı: Hesap vereceksin kork altı ay kaldı

​21 yaşında öldürülen Ayşenur ile ilgili kahreden detay.

Sağlık Bakanlığı: Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

​Katar'a destek için gitmişlerdi: Türkiye'nin gururu oldular.

'CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.'

​Çok nadir rastlanıyor: Görenleri hayran bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.