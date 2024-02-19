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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 işçisi alımı yapıyacak. Yayımlanan ilana göre, 13 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. İşçi alımı ilanında kura çekim tarihi başvuruda bulunanlarca merak konusu olmaya devam ederken, KPSS 2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

10:01 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:21 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

​Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacak. İşçi alımı başvuru sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala gözler kura tarihine çevrildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13/02/2024–19/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilenşartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından öncesahip olmak.

7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araçkullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerindegörevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanınauygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.

- Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasınaengel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilirolduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerindenalınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardanistenecektir.)

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknikraporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

KPSS 2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" duyurusuyla sonuçların açıklandığını duyurdu.

Kamu alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz devlet dairesine çok sayıda memur, işçi, sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları
Kamu alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz devlet dairesine çok sayıda memur, işçi, sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları

Kamu alımı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere, Resmi Gazete ile İŞKUR iş ilanları üzerinden KPSS'li KPSS'siz kamuya binlerce personel alımları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 1500 tarım işçisi alımı yapıyor. Kamu iş ilanları ile sözleşmeli sağlık personeli, öğretmen, polis, bekçi ve temizlik görevlisi olmak üzere farklı branşlarda binlerce alım yapılacak. İşte Şubat ayında kamuya alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#işçi alımı
#kura çekilişi sonuçları
1 saat önce
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