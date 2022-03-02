​Tarım ve Orman Bakanlığı memur alım şartları nelerdir? Başvuru tarihleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı memur alım şartları ve başvuru tarihleri oldukça merak edildi. İşte memur alımıyla ilgili bütün detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ne zaman?

Bakan Pakdemirli henüz orman yangın işçi alım tarihini açıklamadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı memur alım şartları nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) En az ilköğretim mezunu olmak,

3) 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

4) Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

5) Devlet Hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak,

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6) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8) Herhangi bir suçlardan mahkum olmamak,

9) İlan yayınlandığında kontenjanlara göre başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak gerekiyor.

ÖZGÜN Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?