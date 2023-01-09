Tarım ve Orman Bakanlığı 6 bine yakın sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" dedi. Kirişci ayrıca, bakanlık bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda basın yayın kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Kirişçi, 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı hedef ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

DSİ bin 273 sözleşmeli personel alımları

Bakan Kirişçi, istihdam müjdesi verdi: "Daha önce Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branş ve pozisyonlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı için bin 613 personel alacağımızı paylaşmıştık.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze personel alacağımızı duyurmak isterim. DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda bin 273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz."

DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ personel alımı başvuru şartları, branş kadro dağılımı, kontenjanları henüz belli olmadı.