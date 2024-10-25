Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 ekim tarımsal destek ödeme tarihleri...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 ekim tarımsal destek ödeme tarihleri...

12:5225/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

"Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağı tarih, çiftçiler tarafından heyecanla bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayı tarımsal destek ödemeleriyle ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Peki, ekim ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

"Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 ekim tarımsal destek ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 ekim ayı tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağı tarih, Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Peki, ekim ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

"Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira olarak belirlendi.

#tarımsal destek ödemesi
#tarımsal destek ödemeleri
#Tarım ve Orman Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 28-29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?