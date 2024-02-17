|
Özgün

Tarım Bakanlığı duyurdu: 295 milyon 531 bin TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 295 milyon 531 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

12:57 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri
Tarımsal destek ödemeleri

Tarım Bakanlığı, 295 milyon 531 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

295 MİLYON 531 BİN TL HESAPLARA YATTI

Tarımsal destekleme ödemesi su ürünleri yetiştiricilerine 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat-baklagil ve dane mısır yetiştiricilerine 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma desteği 19 milyon 373 bin 935 lira olarak kullanılacak.

#tarımsal destek ödemesi
#tarım bakanlığı
#hububat desteği
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım Bakanlığı duyurdu: 295 milyon 531 bin TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırıldı