TFF 2. Lig’in 19. haftasında İnegölspor deplasmanda bugün Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Stadyum: Tarsus Şehir Stadyumu
Hakem: Alpaslan Şen
Yardımcı Hakemler: Ö. Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan.
İnegölspor: Emre Şeker, Taşkın Kartal (Dk.46 Bahadır Taşdelen) N.Batuhan Salman, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Y.Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek (Dk.84 Taylan Özgün) Kadir Salih (Dk.84 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç (Dk.74 Serhat Emirler)
Tarsus İdman Yurdu: Mert Can Salık, Muhammet Ömer Çakı, Yusuf Talum (Dk.90+3 İsmail Arda Çetiner), Artun Akçakın, Alperen Bak, Uğur Utlu, Tugay Cicili (Dk.84 Yunus Öztürk), Ahmet Furkan Özcan, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş, Ferit Bay Gündüz.
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grup maç sonuçlarıGruplarda günün sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
- Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 1-1
- Hes İlaç Afyonspor-Somaspor: 0-2
- Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
- Sivas Belediyespor-Isparta 32: 0-0
- Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
- Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Kırmızı Grup:
- Sarıyer-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
- Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
- Uşakspor-İskenderunspor: 1-3
- Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor: 2-0
- Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-4
- Fethiyespor-Adıyaman FK: 1-1
- Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor: 0-3
- Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 1-2
- Pazarspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1