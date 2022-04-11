Tasarımcı Hüseyin İnce’den gençlere kariyer tavsiyeleri

Deneyimleri ile yeteneklerine güvenen ve iyi bir kariyer noktasında olan başarılı ayakkabı tasarımcısı, gençler için tavsiyelerini şu şekilde anlatıyor;

“Öncelikle verebileceğim ilk tavsiye ‘hayal kurun’ olacaktır. Eğer hayallerimiz varsa onlar için çalışır ve gerçekleştirmek için emek veririz. Bu da bizi düzenli ve doğru çalışmaya yönlendirir. Bir sonraki adımımızı hesaplatarak planlı olmayı sağlar. Aynı zamanda hayal kurmak, bizi düşünsel olarak geliştirir ve farklı bakış açıları katar.”

Vazgeçmenin başarının ve hedeflenen yerde olmanın düşmanı olduğunu vurgulayan Tasarımcı Hüseyin İnce, diğer adımları ise şu şekilde sıralıyor;

• İlk önce kendinizi tanıyın ve yeteneklerinizin farkına varın. Hedeflerinizi ilgi alanınız çerçevesinde geliştirmek, içinde olduğunuz işi ya da durumu severek yapmanızı sağlar.

REKLAM

• Başarısız olduğunuzu düşünerek durup beklemeyin. Kendinize güvenin ve başarısız olduğunuzda denemekten vazgeçmeyin. Pişmanlığa zaman ayırmayın, kendinizi yeni bir projeye yönlendirin.

• İletişimin ve dinlemenin gücünü göz ardı etmeyin. İletişim becerilerinizi geliştirin ve aktif hale getirebileceğiniz ortamlara girmekten kaçınmayın. Aynı zamanda bir toplantıya ya da aktiviteye katıldığınızda not almaktan çekinmeyin ve etkili iletişim kurmanın iyi bir dinleyici olmaktan geçtiğini unutmayın.

• Sadece üniversite öğreniminizin arkasına saklanmayın. Araştırmacı olun ve etrafınızda olup bitenlerin farkına varın. Yenilikleri sürekli olarak takip edin. Kitaplar okuyarak olayları farklı yönlerinden görmeyi öğrenin.

• Hayal kırıklığı yaşayacağınız zamanlar elbette olacaktır. Çıktığınız yolda, attığınız her adımda başarının sizi beklediğini düşünmeyin. Zor zamanlarla karşılaştığınızda bunun bir süreç olduğunu kendinize hatırlatın ve inanmaktan vazgeçmeyin. Yokmuş gibi davranın ve yolunuza devam edin.

REKLAM

Severek yapılmayan hiçbir işin başarı getirmeyeceğini belirten Tasarımcı Hüseyin İnce, kariyerin sevilen ve ilgi duyulan alanlara göre belirlenmesinin son derece önemli olduğunu vurguluyor. Kendisinin bir ayakkabı tasarımcısı ve üreticisi olarak başarılı olmasının sebebini de buna bağlıyor. Aynı zamanda, toplum baskısına göre kariyer seçimi yapılmamasını ve kişinin özgüvenli olarak hayatın her basamağında kendisine güvenmesi gerektiğini de tavsiyeleri arasına ekliyor.