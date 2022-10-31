Taşeron işçiler kadroya ne zaman geçecek?

90 bin taşeron işçi kadrosu sorgulanmaya başladı. Bakan Bilgin tarafından son dakika açıklaması ile sözleşmeliye kadronun kapsamının belirlenmesi ardından sırada taşerona kadro konusu bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda son gelindiği Vedat Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çalışanlar 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek, şartları neler, hangi kurumlarda verilecek sorularına yanıt arıyor.

TAŞERON İŞÇİLER KADROYA ALINMAYI BEKLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

REKLAM

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü, kasım ve aralıkta yapılacak düzenlemelerde.

Kamudaki taşeron işçilere ilişkin soru üzerine Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin önemli reforma imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini anımsatmıştı.

O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." demişti.

REKLAM

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"SON BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 'Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak' dedi.

REKLAM

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

TAŞERON İŞÇİ KADRO ALIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki günlerde yine Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.