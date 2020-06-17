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TCDD Makinist alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist (yardımcı makinist) pozisyonuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında 79 personel alacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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