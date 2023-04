Her şeyden önce, TCG Anadolu 30 bin tonluk bir savunma diplomasisi aracı. Zira prestijli harp gemileri, bayrağını taşıdığı ülkenin en kıymetli diplomatik enstrümanları arasındadır. TCG Anadolu’nun her liman ziyareti, TCG Anadolu'dan verilecek her mesaj, TCG Anadolu'da ağırlanacak her misafir lider, uluslararası basında özel bir yer bulacak. Askeri anlamda ise TCG Anadolu, TSK'ye ve Türkiye'nin müttefiklerine çok esnek yetenekler ve imkanlar sağlayacak. Örneğin, Libya müdahalesi sırasında Türkiye’nin envanterinde TCG Anadolu gibi bir platform olsaydı, istenilen sonuç çok daha kısa sürede alınabilirdi.