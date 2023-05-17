Manisa Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri seçim sonuçları ile belli oluyor. Manisa milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 10 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Manisa’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Manisa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Manisa seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.