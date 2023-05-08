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Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. 2023 seçimlerinde Tekirdağ 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Tekirdağ'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tekirdağ milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Tekirdağ seçim sonuçlarına göre Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

13:32 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tekirdağ seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçları

Tekirdağ
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı
, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Nevşehir, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Tekirdağ ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %%89,10 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Tekirdağ seçim sonuçları cumhurbaşkanı adayları oy oranları, kazanan Tekirdağ milletvekilleri.

Tekirdağ seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Tekirdağ seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Tekirdağ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mestan Özcan

2- Gökhan Diktaş

3- Çiğdem Koncagül

4- Hakan Sunal

5- Abdullah Öğe

6- Akın Yılmaz

7- Müge Yıldız Topak

8- Defne Gezer

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Cem Avşar

4- Nurten Yontar

5- Mustafa Ülkem

6- İsmail Doğaroğlu

7- Sema Kırkoyun Kinet

8- İsmail Çelebi

İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Selcan Hamşıoğlu

2- Sertaç Alkaya

3- Hazim Tamer Dodurka

4- Zeki Uzun

5- Aynur Çeşmeliler

6- Şerafetdin Terzi

7- Mehmet İlker Atasever

8- Özgen Keskiner Karakaya

MHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İLKER YÜCEL

2 KORAY ÖNSEL

3 MURAT TURNA

4 GÖKHAN BAYLAN

5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR

6 FİLİZ ORMAN AKIN

7 HASAN MEMİŞOĞLU

8 NECMİ ÖZGÜL

YENİDEN REFAH PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1- MEHMET ÇAKI

2- FİLTEKİN ŞEN

3- HAMİT HAMİTOĞLU

4- BURAK ÇAPKIN

5- MEHMET SUNGUR

6- ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

7- HASAN DOĞAN

8- MURAT KARAKAN

MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Şeref Albeniz

2. Sadi Erduran

3. Birkan Özer

4. Metin Demirtaş

5. Harun Yılmaz

6. Mert Adalı

7. Barış Tunç

8. Damlanur Salgar

2018 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 47,2’sini alırken, Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 40,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Tekirdağ oy oranı % 50,7 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oy oranı Tekirdağ’da ise yüzde 42,3’ünü alarak AK Parti 3 milletvekili çıkardı.

2018 Tekirdağ’da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. CHP % 38,2
  2. AK Parti % 34,7
  3. İYİ Parti % 11,7
  4. MHP % 7,6
  5. HDP % 6,6

Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor?

Tekirdağ İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları

CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Kadir Albayrak oyların % 51,18’ini alırken, AK Parti adayı Mestan Özcan ise oyların % 43,85’ini aldı.

2019 Tekirdağ İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 46,94

AK Parti % 40,01

İYİ Parti % 4,00

MHP % 2,54

HDP % 2,27

Tekirdağı ilçeleri hangileri?

Süleymanpaşa

Çerkezköy

Çorlu

Ergene

Hayrabolu

Kapaklı

Malkara

Marmaraereğlisi

Muratlı

Saray

Şarköy

Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Balıkesir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Balıkesir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Balıkesir, Meclis’e 9 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Balıkesir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Balıkesir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Balıkesir seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Afyonkarahisar’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Afyonkarahisar milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için İstanbul’da 11.350.969 seçmen 30.803 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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