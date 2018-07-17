Teknoloji 14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi bulundu
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14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi bulundu

Dünyanın en eski ekmek tarifi Ürdün'deki "Siyah Çöl"de ortaya çıktı. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların ise Türkiye'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu. Ama yeni bulgular tarihin akışının yeniden değişmesine neden oldu.

Haber Merkezi AA
14 bin yıllık ekmek kırıntıları incelendiğinde taşlama, eleme ve yoğrulma izlerine rastlandı.
14 bin yıllık ekmek kırıntıları incelendiğinde taşlama, eleme ve yoğrulma izlerine rastlandı.

BBC'nin haberine göre, buğday ve arpa ununu, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırıp su ilave ederek pişirilen ekmeğin tarifi 14 bin yıl öncesine dayanıyor.

Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu.

Ancak Ürdün'de, Siyah Çöl'deki arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin, bu tarihten 5 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu.

Her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu iki bina keşfeden araştırmacılar, her bir binada yanmış ekmek kırıntılarına rastladı.

Mikroskopla incelenen, 5,7 milimetre uzunluğunda, 4,4 milimetre genişliğinde ve 2,5 milimetre kalınlığındaki ekmek örneklerinde taşlama, eleme ve yoğrulma izleri tespit edildi.

Araştırmacılar, şu ana kadar keşfedilen dünyanın en eski ekmeğinin şekil olarak bazlamaya benzediğini belirtti.

En eski ekmeği laboratuvarda yeniden üretmeyi deneyen araştırmacılar, ekmeğin tadının günümüzde tüketilen çok tahıllı ekmeğe benzediğini ifade etti.

İngiltere'deki University College London'dan Profesör Dorian Fuller, "Bunun, farklı ürünlerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir yiyecek olarak elimizdeki en eski kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bazlamaları var, ceylan kavurmaları var. Bunlar, o zamanlar yemeklerde kullandıkları şeyler." dedi.

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