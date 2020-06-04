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Teknoloji 180 derece açılan Casper Nirvana X400 piyasaya çıktı
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180 derece açılan Casper Nirvana X400 piyasaya çıktı

Teknoloji markası Casper, maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarladığı 10. Nesil işlemcili, 180 derece açılabilen ekranlı, ultra ince ve hafif ürünü olan Nirvana X400’ü, kullanıcıların beğenisine sundu. Nirvana X400, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 14” ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş hayatında yepyeni deneyimler sunmayı vadediyor. Uzun ömürlü pili, yüksek depolama alanı ve yüksek bağlantı hızı ile iş hayatında üretken olmak isteyenler için geliştirildi.

Haber Merkezi İHA
Nirvana satışa çıktı.
Nirvana satışa çıktı.

  • Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10.nesil CometLake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X400, 4.2 GHz hızında ki Core i5 veya 4.9 GHz hızında ki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre yüzde 20 daha fazla performans imkanı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

Dünyanın en hızlı depolama bileşeni olan M2 ve NVMe SSD versiyonları ile gündelik işlerin süresini en aza indiren Nirvana X400, optimal zaman ve yüksek hız sunuyor. Daha büyük boyutta depolama isteyen kullanıcılara 2TB SSD opsiyonu sunan X400, kullanıcılara birden fazla seçenekte konfigürasyon imkanı sunuyor.

Mobilite ile dijital çözümler:

Kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin arttığı günümüzde Casper Nirvana X400, 1.29 kg hafifliği ve 18.9mm inceliği ile mobiliteyi iş dünyasına sunmak için tasarlandı. Metalik tasarımı ve hafifliği ile çalışanların üretkenliğini ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan X400, pil ömrü ile de 10 saate varan uzun kullanımı deneyimi sağlıyor.

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Geniş ve rahat görüş açısı:

  • Özel alüminyum alaşımından yapılan menteşe yapısı sayesinde 180 derece açılabilen bir ekran sunan Nirvana X400 ekran özellikleri ile de çalışma hayatını optimize etmeyi vadediyor. 14” boyutundaki Anti-Glare, 250NIT parlaklık ve 1920X1080 FHD IPS ekranı sayesinde göz yormadan yüksek çözünürlük ve canlı renkleri deneyimleme imkanı sunuyor.

Kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan aynı hızda ve verimde çalışabilmek için Intel’in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü kullanan Nirvana X400, maksimum 433Mpbs hızı ve geniş kapsama alanı ile her an her yerde çalışma deneyimi sağlıyor.
Diğer tüm Casper dizüstü bilgisayarlar gibi konfigüre edilebilen Nirvana X400 ürününe https://www.casper.com.tr/casp... adresinden ulaşabilirsiniz.

Casper Nirvana Teknik Özellikleri:

  • İşlemci: MAX 10. Nesil Intel Core i7 10510U
  • Ekran: FHD IPS LED Ekran - 250NIT Parlaklık
  • Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620
  • Depolama: 1 * M.2 SATA
  • Batarya: 3 cell 36Whr kapasite
  • Ağırlık: 1.29 kg
  • Boyut: 324.9* 219.5* 18.95 mm

  • Tasarım: Metalik Siyah

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