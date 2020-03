2 Türk girişimci Forbes'ın "30 yaş altı 30 Avrupa" listesine girdi

Forbes dergisinin bu yıl "imalat ve sanayi" kategorisinde "30 yaş altı 30 Avrupa (Forbes 30 Under 30 Europe 2020)" listesine Türkiye'den Deveci Tech teknoloji şirketinin kurucuları Kerem Deveci ve Sarp Papatya girdi.

Deveci Tech kurucusu genç girişimci Kerem Deveci tarafından geliştirilen, metrobüslerin geçiş esnasında oluşturduğu rüzgarı enerjiye çeviren sistem, dünyanın birçok belediyesinden ve ülkesinden ilgi görüyor. Metrobüs yollarına yerleştirilen türbinlerin üzerine konulan solar panel aracılığıyla güneş enerjisinden de faydalanılan projede, hava sıcaklığı, nem, rüzgar, karbondioksit değerleri ve olası deprem şiddeti de ölçülebiliyor.

Söz konusu projeyle listeye giren Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Forbes 30 Under 30, her yıl Forbes dergisi ve bazı bölgesel sürümleri tarafından yayınlanan bir dizi listedir. Amerikan listeleri, her biri yirmi endüstride seçilen 600 iş ve sanayi figürünü tanımaktadır. Asya ve Avrupa da her biri toplam 300 kişi içeren on kategoriye sahip." dedi.

Türkiye'de ilk defa 2019 yılında bir liste yayınlandığını aktaran Deveci, "Forbes her sene alanında öncü global alanda etki yapan ve ilham veren kişileri topladığı bu liste dünyanın en prestijli listesidir. Türkiye'de bu listeye girdikten sonra, Avrupa'da aday gösterildim ve bu sene listeye giren tek Türk biz olduk. Ülkemizden çıkan bir proje ile globalde dünyanın en prestijli listesine girmek bizim için gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Deveci, daha fazla üretmek ve inovasyon için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz bu sorumluluğu taşıyarak daha fazla çalışıp teknolojiyi kullanan değil, üreten bir yapı kurulmasına destek olmak ve kendi alanımızda globalde liderliğe oynamak olacaktır. Tabii bunun yanında genç arkadaşların bilim ve teknoloji gibi içi dolu ve hayati konulara teşvikleri için elimizden geleni yapmak bizim ilk amacımızdır." şeklinde sözlerini tamamladı.