Teknoloji 20 liraya korona virüs tanı kiti
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20 liraya korona virüs tanı kiti

Haber Merkezi İHA
Tanı kiti geliştirildi
Tanı kiti geliştirildi

Dünyadaki bilim adamları bu virüse karşı her gün yeni icatlarla uğraşıyor. Bangladeş Halk Sağlığı Merkezi bilim adamları, yeni ve daha önce icat edilenlerden farklı olarak yeni bir korona virüs tespit kitinin üretildiğini açıkladı. Açıklamada, 5 ile 15 dakikaya kadar şahsın vücudunda korona virüsünün olup olmadığını tanıyacak bu kitin fiyatının ise 20 TL’yi bulabileceği bildirildi. Ayrıca Halk Sağlık Merkezi, keşf edilen korona virüsü tanı kiti ile ilgili gereken denemelerin sonuçlandığını, piyasaya sunmak için Bangladeş devleti tarafından gerekli izinlerin da çıktığını açıkladı.

İHA
Dünyanın en ucuz tanı kiti

Sars virüsü de hızlı teşhis edilmişti

Bangladeş Halk Sağlığı Merkezinin kurucusu ve bilim adamı Dr. Zafar Ullah Chowdhury, “Merkezimizde çalışan ve bilim adamı Dr. Bijan Kumar Shil’in önderliğinde Dr. Nihad Adnan, Dr. Muhammed Raid Zamiruddin ve Dr. Firoz Ahmed bu yöntemi keşf etti. Dr. Bijan Kumar Shil, daha önce 2003 Şubat ayın sonlarında; Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayılan Sars virüsü ile ilgili Singapur Laboratuvarı’ndaki çeşitli asistanlarla birlikte çalıştı ve yaptığı çalışmalar sonucunda Sars virüsünün hızlı bir teşhisini keşfetti. Daha sonra Çin hükumeti icatlarını satın alarak Sars ile başarılı bir mücadele verdi. Covid-19’u kısa bir süre ve en ucuz fiyata bulabilecek bu kitin adını ise ‘Rapid Dot Blot’ olarak kararlaştırdık. Bu kit kan gurubun testi gibi bir test olacak. Bu yöntem ile 5 ila 15 dakika içinde çok düşük bir maliyetle Korona virüsü tespit edilebilecek” diye konuştu.

AA
arşiv

Üretim aşamasına geçiyor

Dr. Chowdhury, icat edilen kitin üretimiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Üretim için gerekli izinler bugün çıktı. Ancak kitler üreterek piyasaya sunmak için ham maddesi olarak reaktifler gerekiyor. Bu kimyasal reaktifler ülkemizde mevcut değil. Çin, İsviçre, ABD ve İngiltere’de bulunurlar. Ama Çin bize bu ham maddeleri satmayacağını söyledi. Bu nedenle ilk olarak ABD’ye sipariş verdik. Haftaya kadar onlar gelince üretime başlayacağız. İlk olarak 10 bin ve ayda 100 bine kadar kiti üretmeyi planlıyoruz. Ülkemizde bu kitler çok eksik var. Biz üretime geçtikten sonra hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız hem de dünyaya da ucuz fiyatta verebileceğiz” diye aktardı.

İHA
Üretim aşamasına geçti

Fiyatı sadece 20 lira


Dr. Zafar Ullah Chowdhury, üretilen kitin fiyatı konusunda ise, “Piyasada bulunan kitler çok pahalı oluyor. Bu pahalılıktan dolayı her ülke gerektiği gibi satın alamıyor. Ayrıca dediğim gibi bu kitler bir testin sonuçlanması için çok zaman da alıyor. Ancak bizim ürettiğimiz kitlerin adetini 350 takaya (25 TL) satabileceğiz. Ama devlet bunun üzerine vergi koymazsa fiyatı daha da inerek sadece 200 takaya (20 TL) satabileceğiz” dedi.
Çeşitli ülkelerde kullanılan ve ortalama 90 dakikaya kadar sonuçlanan ve fiyatı da binlerce lirayı bulan kitlere karşılık Bangladeş’te zaman ve fiyat açısından makul kitlerin üretilmesi dünya çapında ilgi odağı oldu.

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