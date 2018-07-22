Teknoloji 2019 Corvette sadece 24 km yapabildi
OTOMOBİL

2019 Corvette sadece 24 km yapabildi

ABD’de bir 2019 Corvette Grand Sport, kaza yapmış bir şekilde bulundu. Bulunduğunda terkedilmiş olan aracın ise en dikkat çeken yanı kaza yapmış olması değil 24 km’de olmasıydı. Bir servet değerindeki araç 24 km yapmadan hurdaya dönerken, hasarlı bir şekilde internete satışa koyuldu. Lakin aracı yaptırmak bile küçük bir servete bedel olacak gibi görünüyor.

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2019 Corvette Grand Sport araç, daha 24 km gidemeden hurdaya döndü.
2019 Corvette Grand Sport araç, daha 24 km gidemeden hurdaya döndü.

2019 Corvette Grand Sport, 460 beygirlik motoruyla 0’dan saatte 100 kilometrelik hıza 3 saniyenin altında çıkarak spor otomobil severleri en çok heyecanlandıran otomobillerden biri olmayı başarmıştır. Fakat aracın vergisiz fiyatının 350 bin TL seviyesinde olması, 2019 Corvette Grand Sport’u ulaşılması zor araçlardan biri haline getiriyor.

Webtekno’nun haberine göre Birleşik Devletler’in Nebraska eyaletinde sahipsiz bir şekilde bulunan yukarıda fotoğrafını görmüş olduğunuz 2019 Corvette Grand Sport ise şu anda copart.com üzerinde yalnızca 20,600 dolar (~100 bin TL) gibi minik bir ücretle yeni sahibine gitmeyi bekliyor. Araç, sahipsiz bir şekilde bulunduğunda ağır bir kaza geçirmişti. Asıl tuhaf olan nokta ise aracın kilometre sayacında yalnızca 15 mil (24 km) yazıyor olması.

Bazen bir filme özenip hayatı çeyrek mil (400 metre) kadar bir mesafede yaşamak isteyebilirsiniz. Fakat kader, on binlerce dolar verip aldığınız otomobilinizi 10 dakika sürdükten sonra elinizden alabilir. Henüz lastikleri ısınmadan ağır bir kaza geçirmiş olan bu 2019 Corvette Grand Sport, yeni sahibi ile yeni ‘aksiyonlar’ yaşamayı bekliyor. Yeni sahibi aracı uygun fiyata satın alacak olsa da ciddi bir masraf silsilesinin onu beklediği bir gerçek.

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