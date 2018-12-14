Teknoloji 2019 Dacia Duster yakıt cimrisi motoru ve yeni özellikleri ile büyük ilgi toplayacak
OTOMOBİL

2019 Dacia Duster fiyatı ve özellikleri! Resmen yakıt cimrisi

2019 Dacia Duster yakıt cimrisi motoru ve yeni özellikleri ile büyük ilgi toplayacak

2019 Dacia Duster, yine hayranlarının ilgisini toplamayı başaracak. Yepyeni donanım özellikleri ile daha yetenekli hale gelen yeni Duster, kullanıcılarına daha iyi bir sürüş keyfi sunarken, yakıt cimrisi motoru ile de yine tercih nedeni olacak.

Yeni Şafak
2019 Dacia Duster
2019 Dacia Duster

2019 Dacia Duster, yine hayranlarının ilgisini toplamayı başaracak. Makyajlanan dış tasarımı ile dikkat çeken 2019 Duster, kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Lakin otomotiv devi, bu seferki Duster modelinde kasa tasarımının haricinde donanım özellikleri ile ön plana çıkan araç, kullanıcılarına daha iyi bir sürüş keyfi yaşatacak.

2019 DACİA DUSTER

YENİ DACİA DUSTER ARAZİ VE SUV’U BİRLEŞTİRECEK!

2019 Dacia Duster, yeni ayarlanabilir 4X4 özellikleri ile performanslı bir arazi aracı haline dönüşüyor. Yağmur çamur demeden her türlü arazi şartlarında kullanıcısına keyifli bir sürüş keyfi tattıran yeni Duster, 4X4 özellikleri ile oldukça iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

2019 DACİA DUSTER

Bunun haricinde yenilenen şık iç ve dış tasarımı ile şehir içi kullanımlarda da kullanıcısına konforlu bir sürüş deyimi yaşatan yeni Duster, çok fonksiyonlu kullanım imkanı sağlıyor.

2019 DACİA DUSTER

Ayrıca fonksiyonlar arasında kolayca geçiş yapılabilmesini sağlayan kontrol paneli de kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor. Şık tasarıma sahip yeni kontrol paneli aracın modları arasında kolay geçiş yapma imkanı tanıyor. Buna ek olarak otomatik modu da bulunan araç arazi koşullarını hissederek kendini ayarlayabiliyor.

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER’IN HER NOKTASINA HAKİM OLACAKSINIZ!

Yeni Dacia Duster modeline konuşlandırılan kamera ve sensör teknolojisini aracın her noktasına hakim olmanıza olanak sağlıyor. Kamera teknolojisi sayesinde zorlu arazi koşullarında, sıkışık trafikte ve park ederken aracı 360 derece görmenin mümkün hale geliyor. Böylece gözden kaçan veya göremediğiniz her tehlikeyi araç, görmenize olanak sağlıyor ve sensörlerde fark etmenize yardımcı oluyor.

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2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER ÖZELLİKLERİ!

2019 DACİA DUSTER

YENİ DACİA DUSTER PAKETLERİ!

2019 Dacia Duster yeni tasarım paketleri ile daha şık bir hale dönüşüyor. Kullanıcılarına 10 farklı tasarım ve koruma paketi sunan Dacia’in o paetleri şu şekilde;

  • - Offroad paketi
  • - Krom barlar
  • - Krom paket
  • - Platinium paket
  • - Koruma paketi
  • - Kapı eşiği
  • - Premium halı paspas
  • - ön kol dayama
  • - Bagaj eşiği ve bagaj havuzu
  • - Premium play multimedya 8
  • - Dacia cam tavan
  • - Entegre DVR kamera
  • - 180 ön kamera
  • - Geri görüş kamerası
  • - Tavan barı

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER MOTOR SEÇENEKLERİ!

Yeni Dacia Duster 4 farklı motor seçeneği ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Motor seçenekleri ise şu şekilde ;

  • - 1.6 115 beygir benzinli motor
  • - 1.2 Tce 125 beygir benzinli motor
  • - 1.5 dCi 90 beygir dizel motor
  • - 1.5 dCi 110 beygir dizel motor
  • - 1.5 dCi 110 beygir dizel motor (otomatik vites)
  • - 1.5 dCi 110 beygir dizel motor ( 4X4)

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER FİYATI!

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

2019 DACİA DUSTER

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