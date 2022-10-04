2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu: Üç bilim adamı paylaştı

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel ödüllerinin sahipleri belli olmaya devam ediyor.

Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta sahiplerinde teslim edilmek üzere 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri de belli oldu.

Fizik ödülü 3 bilim adamına

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından bu yıl fizik ödülünü 3 kişi paylaştı.

Ödülü bilim adamları Fransız Alain Aspect, Amerikalı John Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger kazandı.

"Kuantum bilimine öncülük"

3 bilim adamı fotonların dolanıklığıyla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalinin saptanması ve kuantum bilimine öncülük etmesinden dolayı ödüle layık görüldü.

Birçok kategoride ve ayrı komitelerin tespitiyle belirlenen ödül sahipleri 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde de para ödülü kazanmış oldu.