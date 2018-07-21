BİM 599 TL'ye bilgisayar satacak

BİM, 27 Temmuz aktüel ürünler listesi ile birbirinden farklı teknolojik ürünleri bir arada satışa sunmaya hazırlanıyor. Piyasa fiyatının altında çok altında satışa sunacağı ürünler arasında ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, Trust 12.500 mAh taşınabilir power bank, Mikodo radyolu müzik kutusu, Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, Trust klavye, fare ve YouTube tripodlu mikrofon yer alıyor.

BİM 27 Temmuz aktüel ürünler listesi: 599 TL’ye bilgisayar satacak!

BİM 27 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği ürünlerin arasında en dikkat çeken ürün 599 TL’ye eklediği bilgisayar olacak gibi görünüyor. Müşterilerinin günlük ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, fiyatı ile de müşterinin beğenisini toplayacağa benziyor.

ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayarın özellikleri!

- İntel Atom İşlemci

- 11,6 Full HD IPS ekran (1920x1080px)

- 2GB DDR3L RAM

- 32GB dahili hafıza

- 7000 mAh batarya

- 2 yıl garanti

Piyasa da 799 TL civarında satışa sunulan ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik özellikleri!

- 70 mAh batarya

- Bluetooth 4.0 bağlantı desteği

- Adım sayar

- Nabız Ölçer

- Hız ölçer

- Uyku düzeni takip

- Alarm

- Saat ve aktivite uyarı

- iOS ve Anroid cihazlarla uyumlu

Piyasa da 149 TL civarında satışa sunulan Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 95 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Mikodo radyolu müzik kutusu özellikleri!

- Akıllı telefo, tablet, PC ile uyumlu

- Bluetooth bağlantı desteği

- 5 Watt çkış desteği

- FM radyo

- 1.600 mAh batarya

- USB desteği

- Micro SD kart desteği

Piyasa da 118 TL civarında satışa sunulan Mikodo radyolu müzik kutusu, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 59,90 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığın özellikleri!

- Ayarlanabilir kafa bandı

- Yumuşak kulaklık pedleri

- Kulaklı üzeri ses düzeyi kontrol

- 1.8 metre kulaklık kablosu

- Hassas katlanabilir mikrofon

Piyasa da 60 TL civarında satışa sunulan Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 27,50 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

YouTube tripodlu mikrofonun özellikleri!

- Eller serbest sohbet, oyun, şarkı söyleme ve vlog çekimi

- Ayarlanabilir açıya sahip stand

- 3.5 mm giriş

- 1,3 metre kulaklık kablosu

Piyasa da 83 TL civarında satışa sunulan Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 17,50 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

TEKNOLOJİ BİM 500 TL'nin altında akıllı telefon satacak

27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi!

BİM, 27 Temmuz aktüel ürünler listesinde satışa sunduğu teknolojik ürünlerin haricinde, diğer ürünlerini de piyasa fiyatının altında satışa sunuyor. Türkiye'nin önde gelen marketler zincirlerinden biri olan BİM, uyguladığı indirimli ürünler ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını her hafta karşılamayı hedefliyor.

Her hafta olduğu gibi BİM,27 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği diğer ürünleri ile de müşterilerine ürünlerini uygun fiyat seçenekleri ile sunacak.

Buna ek olarak A101'in 19 Temmuz aktüel ürünler listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.