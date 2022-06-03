3 boyutlu kulak nakli: Tüm süreç 10 dakikadan az sürdü

Firmadan yapılan açıklamada, sağ kulağı küçük ve şekilsiz olarak dünyaya gelen 20 yaşındaki bir kadına, 3 boyutlu baskıyla imal edilen kulak implantı yapıldı.

Queens merkezli 3DBio Therapeutics firması, hastanın kendi hücrelerini kullanarak bastığı sağ kulağın, kadının sol kulağı ile tam uyumlu olduğunu aktardı. Şirket, mart ayında nakledilen kulağın kıkırdak dokusunu yenilemeye devam edeceğini ve doğal bir kulak görünümü ve hissi vereceğini açıkladı.

Uzmanlar, söz konusu teknolojinin ilk klinik deneyinin bir parçası olan transplantın, doku mühendisliği alanında da çarpıcı bir ilerleme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar bu teknolojinin, nadir görülen bir doğum kusuru olan aynı durumdaki insanların tedavisinde de kullanılabileceği bir adım olduğunu dile getirdi.

Ameliyat, mikrotia (dış kulağın küçük ve şekilsiz olduğu durumlar) olan kişiler için erken aşamadaki bir klinik araştırması kapsamında gerçekleştirildi. Halihazırda sırada bekleyen 11 hasta daha bulunuyor. Operasyon, Teksas merkezli Microtia-Konjenital Kulak Deformitesi Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi Arturo Bonilla tarafından gerçekleştirildi.