Teknoloji 3 boyutlu kulak nakli Tüm süreç 10 dakikadan az sürdü
BİLİM

3 boyutlu kulak nakli: Tüm süreç 10 dakikadan az sürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir biyoteknoloji firması, bir kadın hastanın kendi dokusunu kullanarak kulak nakli yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
3 boyutlu kulak nakli: Tüm süreç 10 dakikadan az sürdü
Üç boyutlu kulak.

Firmadan yapılan açıklamada, sağ kulağı küçük ve şekilsiz olarak dünyaya gelen 20 yaşındaki bir kadına, 3 boyutlu baskıyla imal edilen kulak implantı yapıldı.

  • Queens merkezli 3DBio Therapeutics firması, hastanın kendi hücrelerini kullanarak bastığı sağ kulağın, kadının sol kulağı ile tam uyumlu olduğunu aktardı. Şirket, mart ayında nakledilen kulağın kıkırdak dokusunu yenilemeye devam edeceğini ve doğal bir kulak görünümü ve hissi vereceğini açıkladı.

Uzmanlar, söz konusu teknolojinin ilk klinik deneyinin bir parçası olan transplantın, doku mühendisliği alanında da çarpıcı bir ilerleme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar bu teknolojinin, nadir görülen bir doğum kusuru olan aynı durumdaki insanların tedavisinde de kullanılabileceği bir adım olduğunu dile getirdi.

Ameliyat, mikrotia (dış kulağın küçük ve şekilsiz olduğu durumlar) olan kişiler için erken aşamadaki bir klinik araştırması kapsamında gerçekleştirildi. Halihazırda sırada bekleyen 11 hasta daha bulunuyor. Operasyon, Teksas merkezli Microtia-Konjenital Kulak Deformitesi Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi Arturo Bonilla tarafından gerçekleştirildi.

Metroda yumruklu kavga

Metroda yumruklu kavga

Yürüyen merdivenden yuvarlandılar.
Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil alacaklar dikkat

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu.
İlk Türk astronot kıyafeti nasıl olacak?

Türk tarihini değiştirecek keşif: Net bir şekilde ispatlandı.

Ünlü profesörden önemli uyarı.

​Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

​Mayıs ayında beklentilerin altında geldi.

​Suriye Milli Ordusu harekat için son hazırlıklarını yapıyor.

​Zillere basarak daire sakinlerini tahliye ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.