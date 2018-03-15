30 yıllık aracı hackledi: Araca en çok sevdiği şarkıyı çaldırıyor

1973 ila 1993 yılları arasında üretilen efsanevi model Volvo 240 aracının kapı sesinden sıkılan Reddit’te Chris Ng adlı bir elektronik uzmanı, 30 yıllık aracı hackleyerek kendi çözümünü üretmeyi başardı.

30 yıldır aynı sesi dinleyen ve zaman geçtikçe çekilmez bir hal alan kapı sesi, şimdi elektronik uzmanının en çok sevdiği müziği çalıyor.

Volvo 240 model araç bildiğiniz üzere kapı açık kaldığında veya aracın kapısı tam kapanmadığında ses çıkararak uyarı veren ilk otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Anahtar kontakta iken kapı açıldığında kulak tırmalayıcı bir ses çıkaran aracın sesi geçen süre zarfında hem can sıkısı hem de demode bir hal almaya başladı. Elektronik uzmanı ise sitemi hackledi ve sorunu kökünden çözdü. Artık kapıyı atığında isteği şarkıyı dinleyebiliyordu.

Söz konusu araç 1973 ila 1993 yılları arasında üretilen eski bir model olduğundan, aracın sistemi ne yazık ki 8 bitlik melodileri destekliyor. Günümüzün müziklerini günümüz şartlarında çalamayan bu otomobilin sistemi iki günlük bir uğraş sonucunda en azından kendi sisteminde müzikleri çalabiliyor.

Kickstarter üzerinden bağış toplayacağını da ifade eden elektronik uzmanı, projesini genişletmeyi planlıyor. Bakalım yaptığı bu sistem diğer eski araç sahiplerinin de ilgisini çekecek mi?