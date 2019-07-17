34 yıllık değişimle gelen tehlike: 'FaceApp’in veri tabanı ne kadar güvenli?'

Ünlülerin de kullandığı yaşlandırma programı 'fotoğraflarımız ne kadar güvende?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Mobil dünyada belli periyotlarla popülerleşen uygulamalara son örnek konumunda yer alan ‘FaceApp’, insanların ‘yaşlanmış hallerine’ duydukları merakı kullanarak geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Ünlü isimlerin de akıma katılmasıyla birlikte güçlü bir ağ oluşturan uygulama, milyonlarca kullanıcıya şimdiden ulaştı. FaceApp’in birçok farklı uygulamada da rastlanılan ‘büyük veri problemlerine’ teşne olup olmadığı konusundaki tereddütler de popülarite artışıyla birlikte büyük ölçüde hızlandı.

FaceApp’e yüklenen fotoğrafların cihazlarımızdan erişebildiği bilgiler ve bu bilgilerin ne kadarının kullanılabilir olduğu sorusu uygulamaya duyulan güvene dair şüpheler oluşturdu.