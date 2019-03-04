5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen araç geliştirildi

Posche ailesinin soyundan gelen Toni Piëch tarafından kurulan ve Piëch adlı girişim tarafından geliştirilen Mark Zero.

Geleceğin otomobil teknolojisi olarak görülen elektrikli araçlar, gün geçtikçe katı yakıtlı araçların yerini almaya başladı. Hızlı şarj teknolojisi konusunda beklediği performansı henüz yakalamayı başaramayan firmalar, yeni ARGE çalışmaları ile şarj sürelerini pompadan yakıt alma sürelerine eş değer hale getirmeyi hedefliyorlar. Mark Zero adında üretilen elektrikli araç ise söz konusu teknolojinin çok yakın olduğunu gözler önüne seriyor.

MARK ZERO 5 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ OLUYOR!

Posche ailesinin soyundan gelen Toni Piëch tarafından kurulan ve Piëch adlı girişim tarafından geliştirilen Mark Zero adlı araç şarj olma süresi ile katı yakıtla çalışan araçları resmen aratmıyor. 4 dakika 40 saniyede yüzde 80 oranında şarj olabilen araç, tek dolum ile 500 km yol kat edebiliyor.

Sadece hızlı şarj özellikleri ile de ön plana çıkmayan Mark Zero tasarım ve donanım özellikleri ile de ön plana çıkmayı başarıyor. Rakiplerine nazaran şık bir tasarıma sahip aracın iki kişilik ve dört kişilik ve SUV modellerinin de üretilmesi planlanıyor.

Ayrıca modüler bir tasarım ile meraklılarına sunulması beklenen araç, geleceğe dönük değişimlere de izin verecek. Donanım tarafında eklenip değiştirilebilecek veya geliştirilebilecek birçok parçaya sahip olacak. Örneğin aracı satın aldıktan sonra daha gelişmiş bir batarya geliştirildiğinde aracınızın bataryasını değiştirebileceksiniz.

Bu özelliklerin yanı sıra ikisi arkada olmak üzere üç adet 150 kW motor ile üretilecek olan araç, 0-100 km/h hıza 3.2 saniyede ulaşabiliyor ve araçta 250 km hız sınırlayıcı bulunuyor.

REKLAM

Piëch adlı girişim tarafından geliştirilen Mark Zero adlı aracında şimdilik tek kötü yanı üretim tarihi hakkında henüz bir bilginin yer almaması. Bunun haricinde ultra hızlı şarj özelliğini kullanabilmek için uygun şarj sistemlerinin kurulması gerekiyor. Haliyle yapılan yatırımlara bakıldığında söz konusu teknolojinin kullanıcılarına ulaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor.