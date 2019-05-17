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Teknoloji 5G ile bir buçuk dakikada film indirdi
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İNTERNET

5G ile bir buçuk dakikada film indirdi

ABD’de Verizon tarafından geliştirilen 5G ağı, bir kullanıcı tarafından test edildi. Operatör firmasının 5G indirme hızı 1096 Mbps olarak belirlendi. Testi yapan kişi bir buçuk dakikada yüksek kalitede bir filmin tamamını telefonuna indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Saniyede 1GB hızla indirme işlemi yapıyor.
Saniyede 1GB hızla indirme işlemi yapıyor.

Amerika'da kendi 5G ağını kurmayı tamamlayan Verizon'un sunduğu internet hızı, ortaya çıkan bir video ile kendisini gösterdi. Chicago'da çekilen bir video, Chris Welch isimli bir editör tarafından paylaşıldı. Welch'in paylaşmış olduğu videoda kimi zaman 4G bağlantı hızına düşülse de, alışmış olduğumuz hızların çok ötesindeydi. Welch bu testleri yaparken, Samsung Galaxy S10 5G kullandı.

Welch, sadece bir video paylaşmakla kalmadı, bazı teknik verilerin ekran görüntülerini de takipçileriyle paylaştı. Bu ekran görüntülerinde farklı zamanlardaki internet hızları görüntüleniyordu. Buna göre Verizon'un internet ağı 5G bağlantıda en az 587 Mbps, en yüksek ise 1.096 Mbps hızını gördü.

Elinde bir de iPhone bulunan Welch, bunun da ekran görüntüsünü paylaştı. 4G bağlantı hızını destekleyen iPhone, ne yazık ki Samsung'un bir hayli gerisinde kalmıştı.

Paylaşmış olduğu video hakkında açıklamalarda bulunan Welch, Netflix dizilerinden The Office'in pilot bölümünü 'yüksek' kalitede sadece 8 saniyede indirdiğini, Amazon'un Prime Video platformu üzerinden de Iron Man 2'yi 'en iyi' kalitede sadece 90 saniyede indirdiğini belirtti. Zaten Welch, paylaşmış olduğu videoda da bunu gösteriyordu. İşte Welch'in Twitter üzerinde yapmış olduğu o paylaşım;

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