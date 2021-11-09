600 bin dolara açık arttırmada: İşte Apple'ın ilk bilgisayarı

Steve Jobs'un Los Altos’taki evinde Jobs, Steve Wozniak, Patty Jobs ve Daniel Kottke tarafından tasarlanan Apple-1 adlı bilgisayar yalnızca 200 adet üretildi.
Bu bilgisayarlardan biri, bu hafta müzayedeye çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, eski teknoloji koleksiyoncuları için “kutsal bir kase” olarak kabul ediliyor.
Apple-1 uzmanı Corey Cohen, “Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici” dedi.
Güney California merkezli müzayede evi John Moran Auctioneers, bilgisayarı 200 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkaracak.
Apple-1 uzmanları bilgisayarın yaklaşık 600 bin dolar (5,8 milyon lira) getireceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Diğer taraftan, 2014 yılında, bir New York müzayede evi, Apple-1 bilgisayarını 905 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 800 bin lira) satmıştı.