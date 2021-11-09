Teknoloji 600 bin dolara açık arttırmada İşte Appleın ilk bilgisayarı
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600 bin dolara açık arttırmada: İşte Apple'ın ilk bilgisayarı

Teknoloji devi Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, bu hafta ABD'de açık artırmaya çıkıyor. Steve Jobs tarafından tasarlanan 45 yıllık bilgisayarın, yaklaşık 600 bin dolara (5,8 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor. Hala çalışır durumda olan nadir model, koleksiyoncular için büyük bir önem taşıyor.

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Haber Merkezi Diğer
600 bin dolara açık arttırmada: İşte Appleın ilk bilgisayarı
Bilgisayarın, hala var olan yaklaşık 60 ve çalışan yirmi Apple-1’den biri olduğu belirtildi.

Steve Jobs'un Los Altos’taki evinde Jobs, Steve Wozniak, Patty Jobs ve Daniel Kottke tarafından tasarlanan Apple-1 adlı bilgisayar yalnızca 200 adet üretildi.

Bu bilgisayarlardan biri, bu hafta müzayedeye çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, eski teknoloji koleksiyoncuları için “kutsal bir kase” olarak kabul ediliyor.

Apple-1 uzmanı Corey Cohen, “Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici” dedi.

Güney California merkezli müzayede evi John Moran Auctioneers, bilgisayarı 200 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkaracak.

Apple-1 uzmanları bilgisayarın yaklaşık 600 bin dolar (5,8 milyon lira) getireceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Diğer taraftan, 2014 yılında, bir New York müzayede evi, Apple-1 bilgisayarını 905 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 800 bin lira) satmıştı.


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