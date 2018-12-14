Teknoloji A101 20 Aralık aktüel ürünler listesi 399 TLye Lenovo tablet satacak
DİĞER

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesi: 399 TL’ye Lenovo tablet satacak!

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesi: 399 TL’ye Lenovo tablet satacak

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. 2018 yılının son indirim listelerini yayınlayan A101, yine büyük indirim kampanyalarına imza atmaya hazırlanıyor. İşte A101’in 20 Araık aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

Yeni Şafak
A101 20 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı.
A101 20 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı.

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. 2018’in son indirim listelerini açıklayan A101, hazırladığı 20 Aralık aktüel ürünler listesi ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği uygun fiyatlı Lenovo Tab7 Essential tablet, Piranha oyuncu klavyesi, faresi ve kulaklığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yılın son indirim listelerini yayınlayan ve büyük kampanyalara imza atmaya hazırlanan A101, yine piyasa fiyatının çok altında fiyat etiketi ile ürünlerini raflara yerleştirecek.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 399 TL’YE LENOVO TABLET SATACAK!

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Lenovo Tab7 Essential tablet ile müşterilerini uygun fiyatlı tablet sahibi yapacak. 20 Aralık itibari ile piyasa fiyatının çok altınsa raflarda yerini alacak olan Lenovo tablet fiyatının yanı sıra özellikleri ile de kullanıcılarının yüzünü resmen güldürecek.

LENOVO TAB7 ESSENTİAL TABLETİN ÖZELLİKLERİ!

  • - 7 inç IPS ekran
  • - 1.3 GHz QC işlemci
  • - 8GB depolama
  • - 1GB RAM
  • - Wi- Fi
  • - 3.450 mAh batarya
  • - Çift kamera
  • - Android işletim sistemi

A101 29.95 TL’YE PİRANHA OYUNCU KLAVYESİ SATACAK!

A101 20 Aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği Piranha oyuncu klavyesi ile oyun severlerin yüzünü güldürecek. Uygun fiyatı ile görür görmez dikkatleri üzerine toplamayı başaran klavye, özellikleri ile de oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Bunun haricinde günlük kullanmak isteyenlerinde alabileceği oyuncu klavyesi fiyatı ile sıradan klavyeleri aratmıyor.

A101 34.95 TL’YE PİRANHA OYUNCU KULAKLIĞI SATIYOR!

A101 haftanın yıldızlarına eklediği ve piyasa fiyatının çok altında satışa sundu Piranha oyuncu kulaklığı ile oyun severlerin gönlünü fethetmeyi planlıyor. Fiyatı ile oyun severleri üstüne çeken kulaklık özellikleri ile de A101 müşterilerini memnun edecek.

REKLAM

A101 29.95 TL’YE OYUNCU FARESİ STACAK!

A101 oyun severlerin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan oyuncu faresini, uygun fiyat etiketi ile bu hafta raflarına yerleştirecek. Günlük kullanım içinde oldukça kullanışlı bir fare olan Piranha oyuncu faresi, fiyatı ve fonksiyonları ile yeni fare almak isteyen A101 müşterilerini mutlu edecek.

BİM 14-21 Aralık aktüel ürünler listesi: İndirim kataloğu yayınlandı!
TEKNOLOJİ
BİM 14-21 Aralık aktüel ürünler listesi: İndirim kataloğu yayınlandı!

A101 13-20 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri
TEKNOLOJİ
A101 13-20 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler haricinde yüzlerce indirimli ürüne de raflarında ve spot masasında yer verecek. İşte A101’in 20 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler ve fiyatları:

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

BİM 30 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1000 TL'nin altında bilgisayar satacak
TEKNOLOJİ
BİM 30 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1000 TL'nin altında bilgisayar satacak

A101 29 Kasım aktüel ürünler listesi: Bu hafta yarı fiyatına A101'de
TEKNOLOJİ
A101 29 Kasım aktüel ürünler listesi: Bu hafta yarı fiyatına A101'de

A101 18-22 Kasım aktüel ürünler listesi: En uygun fiyatları bu hafta A101'de
TEKNOLOJİ
A101 18-22 Kasım aktüel ürünler listesi: En uygun fiyatları bu hafta A101'de

/**/
Oğlum çevreni değiştir

Oğlum çevreni değiştir

​Kral Selman'dan Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan oğluna ültimatom.
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.

Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

​Bakan Kurum: Ön ödemeyle alınabilecek.
Transferler City'den

Transferler City'den

Başkan Cengiz'in İngiliz kulübe teklifi kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.