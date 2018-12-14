A101 20 Aralık aktüel ürünler listesi: 399 TL’ye Lenovo tablet satacak!

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. 2018’in son indirim listelerini açıklayan A101, hazırladığı 20 Aralık aktüel ürünler listesi ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği uygun fiyatlı Lenovo Tab7 Essential tablet, Piranha oyuncu klavyesi, faresi ve kulaklığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yılın son indirim listelerini yayınlayan ve büyük kampanyalara imza atmaya hazırlanan A101, yine piyasa fiyatının çok altında fiyat etiketi ile ürünlerini raflara yerleştirecek.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 399 TL’YE LENOVO TABLET SATACAK!

A101 20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Lenovo Tab7 Essential tablet ile müşterilerini uygun fiyatlı tablet sahibi yapacak. 20 Aralık itibari ile piyasa fiyatının çok altınsa raflarda yerini alacak olan Lenovo tablet fiyatının yanı sıra özellikleri ile de kullanıcılarının yüzünü resmen güldürecek.

LENOVO TAB7 ESSENTİAL TABLETİN ÖZELLİKLERİ!

- 7 inç IPS ekran

- 1.3 GHz QC işlemci

- 8GB depolama

- 1GB RAM

- Wi- Fi

- 3.450 mAh batarya

- Çift kamera

- Android işletim sistemi

A101 29.95 TL’YE PİRANHA OYUNCU KLAVYESİ SATACAK!

A101 20 Aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği Piranha oyuncu klavyesi ile oyun severlerin yüzünü güldürecek. Uygun fiyatı ile görür görmez dikkatleri üzerine toplamayı başaran klavye, özellikleri ile de oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Bunun haricinde günlük kullanmak isteyenlerinde alabileceği oyuncu klavyesi fiyatı ile sıradan klavyeleri aratmıyor.

A101 34.95 TL’YE PİRANHA OYUNCU KULAKLIĞI SATIYOR!

A101 haftanın yıldızlarına eklediği ve piyasa fiyatının çok altında satışa sundu Piranha oyuncu kulaklığı ile oyun severlerin gönlünü fethetmeyi planlıyor. Fiyatı ile oyun severleri üstüne çeken kulaklık özellikleri ile de A101 müşterilerini memnun edecek.

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A101 29.95 TL’YE OYUNCU FARESİ STACAK!

A101 oyun severlerin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan oyuncu faresini, uygun fiyat etiketi ile bu hafta raflarına yerleştirecek. Günlük kullanım içinde oldukça kullanışlı bir fare olan Piranha oyuncu faresi, fiyatı ve fonksiyonları ile yeni fare almak isteyen A101 müşterilerini mutlu edecek.

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A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler haricinde yüzlerce indirimli ürüne de raflarında ve spot masasında yer verecek. İşte A101’in 20 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler ve fiyatları:

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

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