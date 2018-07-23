Teknoloji A101den görülmemiş TV kampanyası
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A101 3.699 TL'ye 139 ekran Samsung kavisli TV satacak

A101'den görülmemiş TV kampanyası

A101, 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği indirimli ürünler ile yine müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği 55 inç Samsung 55MU7350 UHD kavisli Smart LED TV, Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, Xiaomi Redmi 5 akıllı cep telefonu ve Piranha 7804 Bluetooth hoparlörü uygun fiyattan satışa sunacak. Bununla birlikte 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde daha birçok ürüne yer veren A101, uygun fiyat ile müşterilerin sevindirmeyi planlıyor. İşte 26 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler ve fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde bu hafta yine uygun fiyatlı ürünlere yer verecek.
A101 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde bu hafta yine uygun fiyatlı ürünlere yer verecek.

A101, 26 Temmuz aktüel ürünler listesi ne eklediği indirimli ürünler ile yine müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği 55 inç Samsung 55MU7350 UHD kavisli Smart LED TV, Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, Xiaomi Redmi 5 akıllı cep telefonu ve Piranha 7804 Bluetooth hoparlör’u uygun fiyattan satışa sunacak.

A101 26 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 3.699 TL’ye 55 inç 4K kavisli LED TV satacak

A101, son dönemler de aktüel ürünler listesine eklediği uygun fiyatlı televizyonlar ile müşterilerinin bir hayli ilgisini çekmeyi başardı. 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği 55 inç Samsung 55MU7350 UHD kavisli Smart LED TV ile de çıtayı bir hayli yukarıya çekmeyi düşünüyor. Piyasada 4.500- 5.000 TL’lik bir fiyattan satışa sunulan televizyon A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde 3.699 TL fiyat etiketi ile yer alacak.

SAMSUNG 55MU7350 55’inç UHD SMART LED TV ÖZELLİKLERİ!

  • - UHD TV (3840x2160)
  • - Kavisli ekran
  • - Smart TV (TİZEN)
  • - Akıllı kumanda
  • - USB 2X
  • - Ekran aynalama
  • - 20 W ses çıkışı
  • - Wi-Fİ
  • - 3x HDMI
  • - 4K görüntü
  • - 2 yıl Samsung garantisi

XİAOMİ Mİ BAND 2 AKILLI BİLEKLİK ÖZELLİKLERİ!

  • - 70 mAh batarya
  • - Bluetooth 4.0 bağlantı desteği
  • - Adım sayar
  • - Nabız Ölçer
  • - Hız ölçer
  • - Uyku düzeni takip
  • - Alarm
  • - Saat ve aktivite uyarı
  • - iOS ve Anroid cihazlarla uyumlu

Piyasa da 149 TL civarında satışa sunulan Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, 26 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde 95 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesine bakıldığında Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. Piyasa fiyatına göre daha uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefon, piyasada 1099 TL’ye satılıyor. 26 Temmuz’da ise Xiaomi’nin Redmi Note 5A Prime modeli 999 TL den satışa sunulacak. Ayrıca üst seviye telefonlara kafa tutabilecek özelliklere sahip Xiaomi Redmi Note 5A Prime A101’de giriş seviyesi telefon fiyatından fiyatlandırılacak.

XİAOMİ REDMİ NOTE 5A PRİME CEP TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ!

  • - 5.5 inç HD ekran
  • - 3 GB RAM
  • - 32 GB dahili hafıza (256GB’a kadar SD kart desteği)
  • - 16MP ön kamera
  • - 13MP arka kamera
  • - 1.4 GHz 8 çekirdekli işlemci
  • - 3800 mAh batarya
  • - 4.5G desteği
  • - Çift SIM kart
  • - Parmak izi okuyucu

A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği Piranha 7804 kablosuz Bluetooht hoparlör ile müzik severlerin bir ihtiyacın karşılayacak. Seyahat ve gezilerde müzik tutkunlarının başlıca aksesuarı arasında yerini alan Piranha 7804 kablosuz Bluetooht hoparlör piyasada 48 TL’den satışa sunuluyor. Söz konusu ürün 26 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde ise 24,95 TL fiyat etiketi ile yerini aldı.

PİRANHA 7804 KABLOSUZ BLUETOOHT HOPARLÖRÜN ÖZELLİKLERİ

  • - iOS ve Android cihazlarla uyumlu
  • - Zemin aydınlatma ışığı
  • - TF kart ve harici kaynak
  • -2 yıl garanti

A101 bu hafta iki telefon birden satıyor
TEKNOLOJİ
A101 bu hafta iki telefon birden satıyor

26 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Her hafta listelenen A101 aktüel ürünler listesi, bu haftada indirimli ürünleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünleri tamamı...

A101 27 Temmuz ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan aktüel ürünler listesini yenisafak.com adresi üzerinden takip edebilirsiniz.


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