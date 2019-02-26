Teknoloji A101 28 Şubat aktüel ürünler listesi 800 TLnin altında telefon satacak
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​A101 28 Şubat aktüel ürünler listesi: 800 TL’nin altında telefon satacak

A101 28 Şubat aktüel ürünler listesi: 800 TL’nin altında telefon satacak

A101 merakla beklenen 28 şubat aktüel ürünler listesini yayınladı. Bu hafta 1.700 TL’nin altında fiyata TV, 800 TL’nin altında telefon satışa sunacak olan A101, 28 Şubat aktüel ürünler kataloğu ile fark oluşturacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 yeni aktüel listesi ile müşterilerinin cebini ferahlatacak.
A101 yeni aktüel listesi ile müşterilerinin cebini ferahlatacak.

A101 her hafta olduğu gibi bu haftada herkesin merakla beklediği 28 Şubat aktüel ürünler listesini yayınladı. Yayınladığı kataloğun ilk sayfasında uygun fiyatlı televizyon ve telefon modellerine yer veren marketler zinciri 1.700 TL nin altında televizyon ve 800 TL’nin altında Samsung telefon satışa sunacak.

A101 28 Şubat aktüel ürünler listesi: A101 şok fiyatlar ile geliyor!

Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden biri olan A101, 28 Şubat aktüel ürünler listesi ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. Teknoloji tarafında uygun fiyata oldukça güçlü ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkan firma, her hafta uygun fiyatlı ürünlerine spot masasında yer vermeyi unutmuyor. Firmanın bu haftaki kampanyasında 1.699 TL’ye 49 inç Elton Full HD uydu alıcılı TV, 899TL’ye 32 inç Elton uydu alıcılı TV, 799 TL’ye Samsung Galaxy Prime Plus G532 akıllı cep telefonu, 299 TL’ye Alcatel 2003G cep telefonu yer alıyor.

Bu ürünlerin haricinde ev hanımlarını da unutmayan A101, 28 Şubat aktüel ürünler listesinde 299 TL’ye SINGER dikiş makinesi, 249 TL’ye Arzum okka kahve makinesi, 259 TL’ye Fantom toz torbalı elektrikli süpürge, 49,95 TL’ye Sunny su ısıtıcısı, 29,95 TL’ye Kiwi elektrikli cezve, 29,95 TL’ye Simbo saç şekillendirici ve daha birçok ürünü daha satışa sunacak.

21 Şubat itibari ile A101 mağazalarından yer alacak indirimli ürünler
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21 Şubat itibari ile A101 mağazalarından yer alacak indirimli ürünler
A101 21 Şubat aktüel ürünler listesinde büyük indirim kampanyalarına imza atacak. İşte 21 Şubat indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin tamamı ve fiyatları.


İşte 28 Şubat aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler ve fiyatları;

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BİM 22 Şubat aktüel ürünler listesi: BİM'in indirimli ürünler listesi
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