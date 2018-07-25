Teknoloji A101 4 kameralı Honor 9 Lite satacak
MOBİL

A101 2 Ağustos aktüel ürünler listesi: 4 Kameralı Honor 9 Lite geliyor!

A101 4 kameralı Honor 9 Lite satacak

A101, 2 Ağustos aktüel ürünler listesine 4 kameralı Honor 9 Lite eklemeyi planlıyor. Piyasaya göre oldukça uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Honor 9 Lite kamerası ve parmak izi okuma hızı ile rakiplerini geride bırakıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 2 Ağustosta Honor 9 Lite satışa sunacak.
A101 2 Ağustosta Honor 9 Lite satışa sunacak.

A101 2 Ağustos’ta ugun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satışa sunacak. Daha öncesinde de birçok telefonu uygun fiyata satışa sunan A101, bu sefer amiral gemisi olarak vasıflandırılan bir cihazı satışa sunmaya hazırlanıyor.

2 Ağustos tarihinde satışa sunulacak olan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. Lakin A101 muhtemelen her telefon satışında yaptığı gibi herkesi şok edecek bir fiyat etiketi ile telefonu satışa sunacaktı.

A101’in 2 Ağustos aktüel ürünler listesine ekleyeceğiHonor 9 Lite’ın özellikleri:

  • - Android 8,0 Oreo
  • - Kirin 659 8 çekirdekli işlemci (2.36 GHz)
  • - Yüz tanıma sistmi
  • - 0,2 saniyede parmak izi okuma
  • - 3000 mAh batarya
  • - 4.5G
  • - Özel ayna tasarımı
  • - 5.65 inç Full HD ekran (1080×2160 piksel)
  • - FullWiew 18:9 geniş ekran
  • - 3GB RAM
  • - 32GB dahili hafıza
  • - 13mp + 2MP çift ön kamera
  • - 13mp + 2MP çift arka kamera
  • - Full HD video kaydı
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