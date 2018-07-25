A101 4 kameralı Honor 9 Lite satacak

A101 2 Ağustos’ta ugun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satışa sunacak. Daha öncesinde de birçok telefonu uygun fiyata satışa sunan A101, bu sefer amiral gemisi olarak vasıflandırılan bir cihazı satışa sunmaya hazırlanıyor.
2 Ağustos tarihinde satışa sunulacak olan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. Lakin A101 muhtemelen her telefon satışında yaptığı gibi herkesi şok edecek bir fiyat etiketi ile telefonu satışa sunacaktı.
A101’in 2 Ağustos aktüel ürünler listesine ekleyeceğiHonor 9 Lite’ın özellikleri:
- - Android 8,0 Oreo
- - Kirin 659 8 çekirdekli işlemci (2.36 GHz)
- - Yüz tanıma sistmi
- - 0,2 saniyede parmak izi okuma
- - 3000 mAh batarya
- - 4.5G
- - Özel ayna tasarımı
- - 5.65 inç Full HD ekran (1080×2160 piksel)
- - FullWiew 18:9 geniş ekran
- - 3GB RAM
- - 32GB dahili hafıza
- - 13mp + 2MP çift ön kamera
- - 13mp + 2MP çift arka kamera
- - Full HD video kaydı