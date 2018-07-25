A101 4 kameralı Honor 9 Lite satacak

A101 2 Ağustos’ta ugun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satışa sunacak. Daha öncesinde de birçok telefonu uygun fiyata satışa sunan A101, bu sefer amiral gemisi olarak vasıflandırılan bir cihazı satışa sunmaya hazırlanıyor.

2 Ağustos tarihinde satışa sunulacak olan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. Lakin A101 muhtemelen her telefon satışında yaptığı gibi herkesi şok edecek bir fiyat etiketi ile telefonu satışa sunacaktı.

A101’in 2 Ağustos aktüel ürünler listesine ekleyeceğiHonor 9 Lite’ın özellikleri: