Teknoloji A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi Haftanın indirimli ürünleri
DİĞER

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri!

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler lisesini yayınladı. Yepyeni ürünlerle aralık ayına dolu yeni bir aktüel ürünler listesi hazırlayan A101, yaptığı kampanya ile büyük indirimlere imza atmaya hazırlanıyor. İşte A101’in 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

Yeni Şafak
​​A101 5-13 Aralık aktüel ürünler lisesini yayınladı
​​A101 5-13 Aralık aktüel ürünler lisesini yayınladı

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi yayınlandı. Aralık ayına dolu dolu bir aktüel ürünler listesi ile girmeye hazırlanan A101, çeşitli ürünleri indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak. Bunun haricinde tam 9 sayfalık aktüel ürünler kataloğu paylaşan A101, büyük bir kampanyaya imza atacak.

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV, Hı-Level 32 inç Uydu alıcılı LED TV ve Huawei çatısı altında üretilen Honor 7C akıllı cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Aralık ayına uygun fiyata efsane bir telefon ile giriş yapan A101, yine müşterilerinin gönlünü fethedecek.

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi

A101’DEN 2.199 TL’YE 109 EKRAN FULL HD TOSHIBA TV

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği 109 ekran Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.

Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV

TOSHIBA 43L2863DAT 43 İNÇ FULL HD SMART TV ÖZELLİKLERİ!

  • - 43 inç( 109 ekran)
  • - Full HD ( 1080P çözünürlük)
  • - Smart TV
  • - 3 adet HDMI
  • - Wi-Fİ
  • - Netflix
  • - Dahili HD uydu alıcısı
  • - USB medya oynatıcı
  • - Bluetooht

A101’DEN BÜTÇE DOSTU LED TV

A101, 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bütçe dostu Hı-Level 32 inç Uydu alıcılı LED TV ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Piyasa fiyatının çok altında satışa sunulacak olan LED TV, 999 TL’den spot masasında yerini alacak.

HI-LEVEL 32 İNÇ UYDU ALICILI LED TV

HI-LEVEL 32 İNÇ UYDU ALICILI LED TV ÖZELLİKLERİ!

  • - 32 inç ( 81 ekran )
  • - LED TV
  • - Dahili HD uydu alıcısı
  • - 1 adet SCART girişi
  • - 1 adet HDMI girişi
  • - 1 adet USB girişi
  • - HD DVB-T/cS2 (MPEG4)
  • - PC IN (VGA üzerinden)

A101 1.199 TL’YE HONOR 7C AKILI CEP TELEFONU SATACAK!

A101’in 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Honor 7c telefonu telefon sahibi olmak isteyen müşterilerini memnun edecek. Aralık ayının ilk haftası 1.199 TL fiyata üstün özelliklere sahip bir Honor 7c satışa sunacak olan A101, Müşterilerine büyük bir fırsat sunacak.

REKLAM

HONOR 7C

HONOR 7C ÖZELLİKLERİ!

  • - 5.99 inç (18:9 FullView ekran)
  • - 3GB RAM
  • - 32 GB dahili hafıza
  • - 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon işlemci
  • - 12+2MP çift ana kamera
  • - 8MP ön kamera
  • - Yüz tanıma sistemi
  • - 0.3 saniyede açabilen parmak izi okuyucu
  • - 3.000 mAh batarya
  • - Çift Bluetooht
  • - 2 SIM kart ve 1 micro kart desteği

A101 29 Kasım aktüel ürünler listesi: Bu hafta yarı fiyatına A101'de
TEKNOLOJİ
A101 29 Kasım aktüel ürünler listesi: Bu hafta yarı fiyatına A101'de

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var
TEKNOLOJİ
BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler haricinde yüzlerce indirimli ürüne de raflarında ve spot masasında yer verecek. Özellikle haftanın yıldızları kataloğunda yer alan dikkat çekici diğer ürünler ve fiyatları şu şekilde listeleniyor:

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

A101 22-29 Kasım aktüel ürünler listesi: A101'de bu hafta neler var
TEKNOLOJİ
A101 22-29 Kasım aktüel ürünler listesi: A101'de bu hafta neler var

BİM 23 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1.099 TL'ye Samsung telefon satacak
TEKNOLOJİ
BİM 23 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1.099 TL'ye Samsung telefon satacak

A101 15-22 Kasım aktüel ürünler listesi: A101’de bu hafta neler var
TEKNOLOJİ
A101 15-22 Kasım aktüel ürünler listesi: A101’de bu hafta neler var

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.