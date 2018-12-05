A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri!

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi yayınlandı. Aralık ayına dolu dolu bir aktüel ürünler listesi ile girmeye hazırlanan A101, çeşitli ürünleri indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak. Bunun haricinde tam 9 sayfalık aktüel ürünler kataloğu paylaşan A101, büyük bir kampanyaya imza atacak.

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV, Hı-Level 32 inç Uydu alıcılı LED TV ve Huawei çatısı altında üretilen Honor 7C akıllı cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Aralık ayına uygun fiyata efsane bir telefon ile giriş yapan A101, yine müşterilerinin gönlünü fethedecek.

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesi

A101’DEN 2.199 TL’YE 109 EKRAN FULL HD TOSHIBA TV

A101 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği 109 ekran Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.

Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV

TOSHIBA 43L2863DAT 43 İNÇ FULL HD SMART TV ÖZELLİKLERİ!

- 43 inç( 109 ekran)

- Full HD ( 1080P çözünürlük)

- Smart TV

- 3 adet HDMI

- Wi-Fİ

- Netflix

- Dahili HD uydu alıcısı

- USB medya oynatıcı

- Bluetooht

A101’DEN BÜTÇE DOSTU LED TV

A101, 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bütçe dostu Hı-Level 32 inç Uydu alıcılı LED TV ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Piyasa fiyatının çok altında satışa sunulacak olan LED TV, 999 TL’den spot masasında yerini alacak.

HI-LEVEL 32 İNÇ UYDU ALICILI LED TV

HI-LEVEL 32 İNÇ UYDU ALICILI LED TV ÖZELLİKLERİ!

- 32 inç ( 81 ekran )

- LED TV

- Dahili HD uydu alıcısı

- 1 adet SCART girişi

- 1 adet HDMI girişi

- 1 adet USB girişi

- HD DVB-T/cS2 (MPEG4)

- PC IN (VGA üzerinden)

A101 1.199 TL’YE HONOR 7C AKILI CEP TELEFONU SATACAK!

A101’in 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Honor 7c telefonu telefon sahibi olmak isteyen müşterilerini memnun edecek. Aralık ayının ilk haftası 1.199 TL fiyata üstün özelliklere sahip bir Honor 7c satışa sunacak olan A101, Müşterilerine büyük bir fırsat sunacak.

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HONOR 7C

HONOR 7C ÖZELLİKLERİ!

- 5.99 inç (18:9 FullView ekran)

- 3GB RAM

- 32 GB dahili hafıza

- 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon işlemci

- 12+2MP çift ana kamera

- 8MP ön kamera

- Yüz tanıma sistemi

- 0.3 saniyede açabilen parmak izi okuyucu

- 3.000 mAh batarya

- Çift Bluetooht

- 2 SIM kart ve 1 micro kart desteği

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A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 5-13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler haricinde yüzlerce indirimli ürüne de raflarında ve spot masasında yer verecek. Özellikle haftanın yıldızları kataloğunda yer alan dikkat çekici diğer ürünler ve fiyatları şu şekilde listeleniyor:

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 5-13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

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