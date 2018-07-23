A101'den düğün yapacakların cebin ferahlatacak kampanya

A101, 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği televizyon kampanyası ile piyasayı sallamaya geliyor. Piyasa fiyatının çok altında satışa sunacağı büyük ekran kavisli Samsung televizyon ile uygun fiyata herkesin ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Özellikle yaz döneminden yani düğün alışverişlerinin yoğunluk gösterdiği bu dönemde aile kuracakların cebini rahatlatması beklenen kampanya 26 Temmuz tarihin A101 mağazalarında yerini alacak.

26 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 3.699 TL’ye 55 inç 4K kavisli LED TV satacak

A101, son dönemler de aktüel ürünler listesine eklediği uygun fiyatlı televizyonlar ile müşterilerinin bir hayli ilgisini çekmeyi başardı. 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği 55 inç Samsung 55MU7350 UHD kavisli Smart LED TV ile de çıtayı bir hayli yukarıya çekmeyi düşünüyor. Piyasada 4.500- 5.000 TL’lik bir fiyattan satışa sunulan televizyon A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde 3.699 TL fiyat etiketi ile yer alacak.

SAMSUNG 55MU7350 55’inç UHD SMART LED TV ÖZELLİKLERİ!

- UHD TV (3840x2160)

- Kavisli ekran

- Smart TV (TİZEN)

- Akıllı kumanda

- USB 2X

- Ekran aynalama

- 20 W ses çıkışı

- Wi-Fİ

- 3x HDMI

- 4K görüntü

- 2 yıl Samsung garantisi

XİAOMİ Mİ BAND 2 AKILLI BİLEKLİK ÖZELLİKLERİ!

- 70 mAh batarya

- Bluetooth 4.0 bağlantı desteği

- Adım sayar

- Nabız Ölçer

- Hız ölçer

- Uyku düzeni takip

- Alarm

- Saat ve aktivite uyarı

- iOS ve Anroid cihazlarla uyumlu

Piyasa da 149 TL civarında satışa sunulan Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, 26 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde 95 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesine bakıldığında Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. Piyasa fiyatına göre daha uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefon, piyasada 1099 TL’ye satılıyor. 26 Temmuz’da ise Xiaomi’nin Redmi Note 5A Prime modeli 999 TL den satışa sunulacak. Ayrıca üst seviye telefonlara kafa tutabilecek özelliklere sahip Xiaomi Redmi Note 5A Prime A101’de giriş seviyesi telefon fiyatından fiyatlandırılacak.

XİAOMİ REDMİ NOTE 5A PRİME CEP TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ!

- 5.5 inç HD ekran

- 3 GB RAM

- 32 GB dahili hafıza (256GB’a kadar SD kart desteği)

- 16MP ön kamera

- 13MP arka kamera

- 1.4 GHz 8 çekirdekli işlemci

- 3800 mAh batarya

- 4.5G desteği

- Çift SIM kart

- Parmak izi okuyucu

A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği Piranha 7804 kablosuz Bluetooht hoparlör ile müzik severlerin bir ihtiyacın karşılayacak. Seyahat ve gezilerde müzik tutkunlarının başlıca aksesuarı arasında yerini alan Piranha 7804 kablosuz Bluetooht hoparlör piyasada 48 TL’den satışa sunuluyor. Söz konusu ürün 26 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde ise 24,95 TL fiyat etiketi ile yerini aldı.

PİRANHA 7804 KABLOSUZ BLUETOOHT HOPARLÖRÜN ÖZELLİKLERİ

- iOS ve Android cihazlarla uyumlu

- Zemin aydınlatma ışığı

- TF kart ve harici kaynak

-2 yıl garanti

TEKNOLOJİ A101 bu hafta iki telefon birden satıyor

26 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Her hafta listelenen A101 aktüel ürünler listesi, bu haftada indirimli ürünleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 26 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünleri tamamı...