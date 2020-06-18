Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji ABD ile AB arasında Google vergisi krizi
İNTERNET

ABD ile AB arasında Google vergisi krizi

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa ülkeleri, ABD arasında dünyaca ünlü arama motoru Google'a ilişkin vergilendirme yeni bir krize yol açtı. Fransa olmak üzere bir çok AB ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.

Fransa'dan 'kışkırtma' çıkışı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,Washington yönetiminin çekilme kararını “kışkırtma” olarak niteleyerek, ABD’nin bu hamlesine rağmen vergi uygulamasının süreceğini kaydetti.

  • Öte yandan, İngiliz medyası ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere maliye bakanlarına gönderdiğini duyurmuştu. Söz konusu mektupta Amazon ve Google gibi internet devlerinin de aralarında bulunduğu büyük internet şirketlerine uygulanacak dijital vergilerle ilgili yürütülen müzakerelerden ABD'nin çekildiği bildirilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Libya’ya uçuş gerçekleştirdiği iddiası
DÜNYA
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Libya’ya uçuş gerçekleştirdiği iddiası

ABD kanıtlarını sundu: Rus uçakları Libya'da uçuyor
DÜNYA
ABD kanıtlarını sundu: Rus uçakları Libya'da uçuyor

Vergilerin çoğu AB ülkelerine ödeniyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin vergi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu söyleyen Fransa Maliye Bakanı Le Marie, “ABD’nin bu mektubu tüm OECD üyelerine karşı bir kışkırtmadır” dedi.

  • Avrupa’da Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji firmaları, vergilerinin çoğunu, genel merkezlerinin bulunduğu AB ülkelerine ödüyor. Küresel vergi kurallarının dijital çağa uyarlanmasını öngören müzakerelerde OECD üyesi 140 ülke yer alıyor ve 2020 sonuna kadar bir anlaşmaya varılması hedeflendiği kaydedildi.
Abone Ol Google News
Yeniden düşmeye başladı

Yeniden düşmeye başladı

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Çek mağdurlarını da kapsıyor

Çek mağdurlarını da kapsıyor

Torba teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.
Avrasyada bilanço ağırlaşıyor

Avrasya'da
bilanço ağırlaşıyor

Ülke ülke son durum açıklandı.
Nüfus müdürlüklerinde <br>sınav mesaisi

Nüfus müdürlüklerinde
sınav mesaisi

​LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak.
PFDK ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kulüplere verilen cezaları açıkladı.
Üç ile uyarı geldi!

Üç ile uyarı geldi!

Ani sel ve su baskını olabilir.
Aday değilim<br>son kararım

Aday değilim
son kararım

Eski Başbakan Binali Yıldırım'dan esprili cevap.
Malatya'nın <br>acı kaybı

Malatya'nın
acı kaybı

​Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nin kurucularından Vahap Küçük hayatını kaybetti.
Türkiye ve ABD'den Libya kararı

Türkiye ve ABD'den Libya kararı

​Çavuşoğlu: İki lider ortak çalışma talimatı verdi.
Hem suçlu <br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

Üstünden yüzlerce lira çıkan dilenci: Polis çağırın şikayetçiyim!

Bu cumartesi ve sonraki hafta sonunu kapsıyor.

​Maskesiz yakalanınca: Çalışırken bile takmıyorum memur bey.

​Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kaptanları terleten operasyon kamerada

Kaptanları terleten operasyon kamerada

​Gemi büyük olunca park etmesi de 4 saat sürdü.

'Korna çaldı' diye pala, bıçak, demir ve sopayla saldırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.