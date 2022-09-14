Teknoloji ABD Ticaret Bakanlığı ile Google anlaştı Çip üretecekler
BİLİM

ABD Ticaret Bakanlığı ile Google anlaştı: Çip üretecekler

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ile Google ortaklaşa çip üretmek için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre tesisin kurulumu ve ilk üretimin maliyetini Google üstlenecek.

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ABD Ticaret Bakanlığı ile Google anlaştı: Çip üretecekler
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ABD Ticaret Bakanlığı, araştırmacıların yeni nanoteknoloji ve yarı iletken cihazlarda kullanabilecekleri çipler üretmek için Google ile ortak bir araştırma ve geliştirme anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşma, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ile Google arasında imzalandı. Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, yongaların yarı iletken şirketi SkyWater Technology'nin saf silikon dökümhanesinde üretileceği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre anlaşmaya göre Google, tesisin ilk kurulum maliyetini ödeyecek ve ilk üretimin başlaması için masrafları sübvanse edecek. NIST ise üniversite araştırma ortaklarıyla birlikte çipler için devre tasarlayacak.

'40 kadar farklı çip tasarlanacak'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NIST, farklı uygulamalar için optimize edilmiş 40 kadar farklı çip tasarlamayı bekliyor. Çip tasarımları açık kaynak olacağından, araştırmacılar yeni fikirleri kısıtlama olmaksızın takip edebilecek ve veri ve cihaz tasarımlarını özgürce paylaşabilecekler" dedi.

Açıklamaya göre, çip tasarımlarına katkıda bulunan araştırma ortakları arasında Michigan Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, Brown Üniversitesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi yer alıyor. Anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmadı.

Biden yönetiminin Çip ve Bilim Yasası yakın zamanda Kongre tarafından kabul edildi ve yasalaştı. Yeni yasa, tedarik zincirindeki gecikmelere çare olarak yarı iletkenlerin yerli üretimini hızlı bir şekilde başlatmayı amaçlayan finansmana yetki veriyor. Bir dizi şirket bu yasayla ABD yarı iletken üretimi ve araştırması için yaklaşık 52 milyar dolarlık devlet sübvansiyonundan yararlanabilecek.

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