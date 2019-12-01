ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu ABD'de buzdolabında bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebileceği iddia edilen yeni bir elma çeşidi satışa sunuldu. "Sert, kütür ve sulu" olarak tarif edilen elmanın piyasaya sürülmesi, 10 milyon dolara mal oldu.

Haber Merkezi 01 Aralık 2019, 15:12 Son Güncelleme: 01 Aralık 2019, 15:23 AA