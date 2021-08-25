Adıyaman'ın elektrikli aracı 'Cendere' görücüye çıkıyor

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektrikli yarış arabası “Cendere”, 29 Ağustos- 05 Eylül 2021 tarihleri arasında görücüye çıkacak.

“Cendere Team” adı verilen 20 kişilik yarışma takımı tarafından tasarlanan ve montaj çalışmaları sona eren aracın test sürüşü; ADYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bilgisayar, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinin akademisyen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

İHA

Takım danışmanı olarak görev yapan Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Çitil, elektrikli aracın üretimi için uzun süredir çalıştıklarını ve önemli bir yol kat ettiklerini söyledi.

REKLAM

Aracın elektrik aksamı ve teknik donanımı hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çitil “ Aracın kaporta aksamı cam elyaflı takviyeli kompozit malzemeden üretilmiş olup, şasi aksamı 6082 T6 alüminyum alaşımdan üretilmiştir. Araç, mekanik direksiyona ve hidrolik fren tertibatına sahiptir. Araçta, yürümesi için 3 KW ’lık yerli fırçasız DC motor kullanılmıştır. Aracın bataryası 400 adet Lityum iyon (Li-ion) pilden oluşan 5KW’lık enerji depolama kapasitesine sahip olup yerli olarak konfigüre edilmiştir. Aracın batarya kontrol devresi, araç kontrol sistemi, yerleşik şarj birimi de yerli olarak konfigüre edilmiş olup tasarım, simülasyon ve yazılımları üniversitemizde yapılmıştır” dedi.

İHA

Çitil, 29- Ağustos - 05 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlarda takım olarak şampiyonluğu hedeflediklerine vurgu yaptı.

REKLAM

Aracın yapımında büyük emekleri olan Arş. Gör. Abuzer Doğan, Takım Kaptanı Hamza Can Uçar ve tüm ekibe emeklerinden ötürü teşekkür eden Çitil, “Adıyaman’ı ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsile edip, buraya başarılı bir sonuçla döneceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK tarafından Intercity İstanbul Park Yarış Pisti’nde düzenlenecek olan “Efficiency Challenge Electric Vehicle” yarışlarında 58 takımın yer alacağı bildirildi.

FOTOĞRAF 10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter Kullanımı törenine katıldı. Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla gördüklerini belirterek Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz dedi. Karaismailoğlu, şehirleri birbirine bağlayan altyapı yatırımları ile vatandaşlara istihdam sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturduklarını vurguladı. Karaismailoğlu, Çevreci, yeni ürün - hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz diye konuştu. Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak. İstanbul'da elektrikli scooter'lı postacı dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar" dedi. Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 14 Dünya genelinde artan paylaşımlı araç teknolojileri Türkiye'de de son yıllarda ilgi görüyor. Ağırlıklı olarak scooter tipi araçlarla anılan paylaşım ekosistemine otomobiller de ekleniyor. Şehir içi ulaşım teknolojilerine yönelik elektrikli mini araç geliştirmek üzere çalışma yürüten İzmir'deki teknoloji firması KODECO da test süreçlerini başarıyla geçen araçlarını paylaşım sistemiyle kullanıcıların beğenisine sundu. Araçların kullanımı için ZOOP isimli bir aplikasyon geliştiren şirket, Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle Mavişehir semtindeki 5 aracıyla ulaşıma katkı sağlamaya başladı. Enerjisinin bir kısmı güneşten<br> <br> Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı, internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı bu uygulamayla açılıyor. Araç içinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden çalışan araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor. Trafik sicil kaydı yapılan ve plakası bulunan araçların kullanımı için en az 1 yıllık B sınıfı ehliyet gerekiyor.<br> <br> ZOOP, henüz ticarileşmediği için ücretsiz olarak kullanılıyor. Lityum iyon bataryalarının bulunduğu araç, evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarla şarj edilebiliyor ve üstündeki panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor.<br> <br> Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin de bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun. Yurt dışından da bizimle irtibata geçen yatırımcılar oldu KODECO Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Odabaşı, şu anda 5 araçtan oluşan küçük bir filoyla kullanıcılarla buluştuklarını, pilot uygulamanın ardından hızla yaygınlaşmayı hedeflediklerini söyledi. Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının bir parçası olarak ürünü kullanmaya başladıklarını belirten Odabaşı, Bizi sosyal medyada görenler var. Bölgede ikamet edip ilgisini çekenler var. Aracı sempatik görüp ilgi gösteren var. Onlar bize ulaşıyor ve biz de üyeliklerini yapıyoruz, kullanıyorlar. İlk aşamada ücretsiz. Günlük 45 dakika limit var. Ayrıca biz de ekip olarak kullanıcıların deneyimlerinden yola çıkarak iyileştirmeler yapıyoruz. diye konuştu. ZOOP'u dünya geneline yayma hayallerinin bulunduğunu, bu yolculuktaki en heyecan verici adımı attıklarını söyleyen Odabaşı, Sesimizi dünyaya duyurmak uzun bir koşu ve bu da onun ilk adımı. Burada talebin olduğunu gördük. Türkiye'nin bir çok noktasından ilgi var. Yurt dışından da bizimle irtibata geçen yatırımcılar oldu. dedi. Türkiye'nin üretim alt yapısının bu alanda çok güçlü olduğuna işaret eden Odabaşı, yatırım iş birliği alarak ZOOP'un araçlarını hızlıca üretmenin planları arasında olduğuna değindi. Henüz kısa bir süre olmasına rağmen Mavişehir bölgesinde oturan çok sayıda kişinin bu araçları günlük hayatının bir parçası haline getirdiğine işaret eden Odabaşı, Bizi heyecanlandıran da günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş olması. Kızını okula bırakan da var, pazara gidip alışverişin yapan da. ZOOP bir mobilite çözümü ama bununla sınırlı değil. Çünkü otomotivde önemli bir dönüşüm var. Biz de ZOOP'la bu dönüşümün bir parçası oluyoruz. ifadelerini kullandı. Arkadaşlara tavsiye ediyorum<br> <br> ZOOP kullanıcısı 23 yaşındaki Beliz Koçbay bir arkadaşının tavsiyesiyle paylaşımlı araçla tanıştığını dile getirdi. <br> <br>Aracın trafikte özellikle kısa mesafelerde çok faydalı olduğunu vurgulayan Koçbay, bagajı sayesinde alışverişte de büyük kolaylık sağladığını anlattı. Koçbay, Trafikte hiç sorun yaşamıyorum. Araç küçük olduğu için park sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. Otomobil gibi olduğu için güvenli de hissediyorum. Beğendiğim için arkadaşlarıma da tavsiye ettim. diye konuştu. Kızını okula ZOOP'la götürüyor<br> <br> Bir diğer kullanıcı Gazi Akkel de sosyal medyadan ZOOP ile tanıştığını aktardı. Paylaşımlı araçlara olan ilgisinden bahseden Akkel, ZOOP'u çevreci olmasından dolayı kullandığını ve tavsiye ettiğini belirtti.<br> <br> ZOOP'la kızını okula götürdüğünü, alışveriş yaptığını söyleyen Akkel, Yolda gören vatandaşlar gülümseyerek araca bakıyor. Yolda durduran da oluyor merak edip. Böyle araçların yaygınlaşması daha yeşil bir dünya için çok önemli. ifadelerini kullandı. Elektrikli mini araç 'paylaşımlı' olarak İzmir'de yollara çıktı İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin geliştirdiği elektrikli mini araçlar, aynı firma tarafından geliştirilen paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla Karşıyaka'da vatandaşların kullanımına sunuldu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 11 Karsan liderliğinde ADASTEC iş birliği ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika’nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric”, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inceleyerek test ettiği, külliye içerisinde seyahat ettiği Otonom Atak Electric, Avrupa ve Amerika’nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma özelliğini taşıyor. Karsan'ın, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikasında tanıtılan Otonom Atak Electric, tamamı Türk mühendislerden oluşan ekip tarafından tasarlandı. 8 metre boyunda olan ve 52 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Atak, dolu şarj bataryalarıyla toplamda 300 kilometre yol yapma kapasitesine sahip. Seri üretim için hazır olan Otonom Atak Electric ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmet vermeye başlayacak. 50 yılı aşkın tecrübelerini Otonom Atak Electric ile taçlandırdıklarını belirten Karsan Ceo'su Okan Baş, Son 3 yıldır KARSAN'ın bütün yeni yatırımları hep yeni ve gelecek teknolojilerine yönelik oldu. Buradaki hedefimiz ürün gamımızı önce elektrikli hale getirmek, gelecekte ise sürücüsüz olmasını sağlamaktı. Bu anlamda uzun süreli çalışmalarımızı yönlendirdik ve ilk önce elektrikli araçlarımızı yaptık. 2 yıldır da Avrupa'da ciddi satışlarımız var. Yaklaşık 180 adet elektrikli aracımız Avrupa'da dolaşıyor. Bunları yaparken hep otonom hedefiyle yola çıktık. Alt yapısı da otonom olmaya yatkın hale geldi. Atak'ı bir sene içerisinde otonom hale dönüştürdük. Bunu yaparken ADASTEC'de yapay zeka yazılımı konusunda işbirliği yaptık. Kısa sürede bu noktaya geldik. İlk gösterimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptık. Kendisi de çok etkilendi dedi. Atak'ın, termal kamera, sensörler ve insan yerine çalışan yapay bir zekaya sahip olduğunu belirten Baş, Buradaki hedef insanın yerine çalışan bir yapay zeka yazılımı var. Bu yazılımın hedefi, çevresinde olan biten her şeyi tanımlayabilmesi, insanı, ağacı, binayı yolu, durağı, yaya geçidini, algıladığı ortamı da özellikle aracı yönlendirebilmesi. Bu da ciddi bir yazılım. Bunu sağlayan kuvvetli bir program var. Bu da ADASTEC tarafından yönlendiriliyor. Bu aracın en önemli özelliği ticari olarak satılabilmesi. Sürücüsüz araçla ilgili bir çok çalışma var. Satılabilir olan ve yollarda dolaşabilir olması ciddi bir farklılık. Bu araçla geldiğimiz nokta o. İlk gösterimlerden sonra ciddi bir şekilde ilgilenenler oldu. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden talepler geldi. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor ifadelerini kullandı. Aracı ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test ettiğini belirten Baş, Cumhurbaşkanımızın da etkilendiğini hissettim. Bunu ne zaman diğer araçlara taşıyabileceğimizi, geleceğe yönelik hedeflerimizi sordu. Hedefimiz bunun Avrupa'da başarılı olması. Daha sonra dünya pazarında kendisine yer bulması. Bu yeni oluşan bir pazar fakat ileride çok büyüyecek. Buralarda öncü olmak, önden gitmek bize büyük avantaj sağlayacak. Hızlı hareket edeceğiz. Burada durmayacağız. Aracı daha da geliştireceğiz. Şu anda talebe göre üretim hattımda bunu üretebilir durumdayım. 4'üncü seviye otonom olması sebebiyle tanımlanmış güzergahlarda dolaşabilme özelliği var. Gideceği yerin ilk önce haritalanması gerekiyor. Onun için de bir aylık bir çalışmayla oranın tanımlanması gerekiyor diye konuştu. Aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Baş, şunları söyledi; Araç elektrikli özelliğiyle 52 kişi taşıyabilir. Tekrar şarj edilene kadar 300 kilometre yol alabilen bir araç. 8 metre boyu var. Alçak tabanlı bir araç. Araca binmek ve inmek çok kolay. Toplu taşımaya özel olarak tasarlandığı için özelliklerini geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Oyun alanımız bütün dünya. Önümüzdeki günlerde kendimizi duyurdukça daha da ilgi göreceğini düşünüyorum. Türkiye yollarındaki ilk aracımız külliyede dolaşacak. Cumhurbaşkanımız test sırasında bir araç istedi. Biz de onu seve seve yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda onu da teslim edeceğiz. Külliyeyi ziyaret eden konukların taşınması amaçlı, hem de Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek amaçlı çok iyi bir deneyim yaşatmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan test etmişti: Sürücüsüz elektrikli otobüse Avrupa'dan talep yağıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede test ettiği, Avrupa ve Amerika'nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü 'Otonom Atak Electric', Bursa'da tanıtıldı. 8 metre boyunda ve 52 kişi yolcu kapasitesi olan Otonom Atak Electric'in, talepler doğrultusunda seri üretime hazır olduğunu belirten Karsan Ceo'su Okan Baş, "Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden talepler geldi. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor " dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 5 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul'un adalarında yeni bir dönemin başladığı ifade edildi. Bakanlık, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin İstanbul'un Adalar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirterek; bundan böyle PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar İlçesinde hizmet vereceğini açıkladı. PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar İlçesinde kullanılmaya başlandığını belirten Bakanlık, araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul'un adalarında yeni bir dönem başladı. Türkiye'nin en köklü kurumlarında biri olan PTT, İstanbul'un Adalar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı devreye soktu. Çevre dostu araçları kullanmaya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT, 3 tekerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle dağıtım çalışmalarına başladı. Uygulama sayesinde vatandaşların posta gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma sahip bu araçlarla adreslerine daha hızlı ulaştırılıyor. Ada sakinleri de tamamıyla çevre dostu olan araçlara büyük ilgi gösteriyor. PTT'nin yeni uygulaması ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek; “Çevre dostu elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz dedi. PTT çevre dostu elektrikli araçlarla hizmet verecek: Adalar'da başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar İlçesinde kullanılmaya başlandığı; araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan yerli otomobil fabrikası TOGG, Bursalı öğrencilerin ufkunu genişletti. Bugüne kadar elektronik alanda bir çok yeniliğe imza atan liseli gençler, artık baş başa verdikleri üniversiteli abi ve ablalarıyla kendi arabalarını bile üretebilecekleri hedeflere yelken açtı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16’ncısı tertip edilen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için yola çıkan Verd-e, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Lise ve üniversite öğrencilerinin tasarımıyla göze hoş gelen mini arabaları, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi kat edebiliyor. Şebekeden direk olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknoloji sayesine ise yarım saat gibi kısa bir sürede de şarj edilebiliyor. Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten Teknoloji Fen Koleji 12 sınıf öğrencisi Emirhan Demirci, “Üniversiteli abi ve ablalarımızla birlikte projenin sonuna geldik. Bugün de yola çıkıp yarışa katılacağız. İleride Türkiye’nin yerli otomobil üretiminde yer almayı arzu ediyorum. Ancak bu araç da kendi başına Türkiye’de ikinci bir elektrikli otomobil olarak kabul görür” dedi. Uzun müddettir Uludağ Üniversitesi topluluğu olarak elektrikli araç üretimi için çalışmalar yaptıklarını belirten elektrik elektronek mühendisliği öğrencisi Begüm Hatice Yılmaz, “Liseli arkadaşlarımız böyle bir otomobil üretmek istediler. Bizler de onların hayallerine yardımcı olmak istedik. Gelecekte artık benzinli araç kalmayacak. Dünya elektrikli araca geçecek. Türkiye de otomobil üretimine elektrik olarak başladı. Özellikle TOGG fabrikasının açılması bizim için çok güzel. Yarışmalara katılarak böyle kendimizi Türkiye’yi, Bursa’yı daha ilerilere taşıyabiliriz” diye konuştu. Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir, “1-6 Eylül tarihlerinde TOSFED İzmit Körfez Yarış Pistinde gerçekleşecek yarışma için yerli otomobilimiz Verd-e alkışlarla yola çıktı. Biz burada öğrencilerimizi yapmış olduğu projede, 1 değil en az 3 alanda ödül alacağına inanıyoruz. Çocuklar gerçekten ciddi bir emek sarf ettiler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgiyi üretme ve bilgiye rehberlik eden bir okul olarak hayalleri farklı kılan bir okul olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” şeklinde gurur duyduğunu dile getirdi. Okul Müdürü Kadir Bircan, “Böyle bir projede öğrencilerin yer alması çok güzel. Okulumuz laboratuvarları, atölyeler ve diğer alanlarıyla bu projeyi yapacak donanıma sahip olması da öğrenciler için bir avantajdı. Bu işin finansman boyutunu okul yönetimi olarak sağladık. Çok güzel bir otomobil ortaya çıktı. Yarışmalardan derece bekliyorum” şeklinde konuştu. Bursa'daki lise öğrencileri 'Verd-e' isimli elektrikli otomobil yaptı: TOGG'dan ilham aldılar Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, gençlere ilham kaynağı oldu. Bursa'da, lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği "Verd-e" adlı elektrikli araç, TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na alkışlar eşliğinde uğurlandı. Tasarımından ekonomik ulaşım imkanına kadar birçok ayrıntı üzerinde titizlikle çalışan öğrenciler, TOGG'dan aldıkları ilhamla ona rakip olmayı hedefliyor. Gençlerin ürettiği mini otomobiller, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre gidebiliyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



