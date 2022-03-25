Akıllı saatler koyu tenlilerde daha az etkili.

Yapılan bir araştırmaya göre akıllı saatler koyu ten renkli insanlarda daha az etkili çalışıyor. Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, cihazların daha koyu ten tonlarına sahip kişilerin sağlığını izlemede daha az etkili olduğunu buldu.

DAHA AZ ETKİLİ ÇALIŞIYOR

Çalışma, bunun, kalp atış hızını ve ritmini tespit etmek için ışık huzmelerini kullanan sinyal verme sürecinin, daha fazla ışığı emdiği için daha fazla melanin içeren daha koyu ciltlerde iyi çalışmayabileceğinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Çalışmanın yardımcı başkanı Doktor Daniel Koerber, "İnsanların bu cihazları kullanırken daha koyu ten rengine sahip kişiler için bazı sınırlamalar olduğunun farkında olması gerekiyor" dedi.

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FOTOĞRAF 7 Otomotiv sektöründeki köklü isimlerden biri olan Renault’un elektrikli otomobillere dönüşüm tarafında öncü isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.<br><br>Henüz pek çok marka elektrikli otomobillere soğuk bakarken, Renault elektrikli motor formuyla göz dolduran pek çok model satışa sunmuştu. Nitekim bu modellerden bazıları hala satışta.<br><br><br><br> Peki önümüzdeki süreçte Renault bu performansını devam ettirecek mi? Hali hazırda oldukça popüler olan Clio, Megane gibi modellerin elektrikli formda karşımıza çıkacağını zaten biliyoruz.<br><br> Bizlerin asıl merak ettiği detay ise bir döneme damgasını vuran Renault 12’nin yani ülkemizdeki ismi ile Renault Toros’un satışa sunulup sunulmayacağı.<br><br> Şimdiye kadar bu konu ile ilgili pek çok detay sızdırıldı. Yani Toros’un 2022 ya da 2023 yılında elektrikli olarak yollara döneceğine ilişkin bazı haberler okuduk.<br><br>Fakat bu haberler şimdiye kadar Renault tarafından hiç doğrulanmamıştı. Sadece Türkiye’de değil. Yurt dışında da bu tarz haberler mevcuttu.<br><br> Teknolojioku.com'da yer alan habere göre Renault bu konu karşısındaki sessizliğini bozarak kısa vadede Renault 12 yani Toros ile ilgili böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.<br><br> Yani hali hazırda iddia edildiği gibi 2022 ya da 2023 yılında elektrikli Renault Toros gelmesi çok mümkün görünmüyor. Muhtemelen kısa vadede de gelmeyecektir.<br><br> Fakat şu da bir gerçek. Renault R5 gibi ikonik modellerini elektrikli forma çevirmeye sıcak bakıyor. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda benzer bir operasyonun Toros için uygulanmaması için de bir sebep yok.<br><br> Elektrikli Renault Toros ne zaman çıkacak: Yanıt en yetkili ağızlardan geldi Bir döneme damgasını vuran efsane otomobil Renault Toros elektrikli formuyla yollara geri dönecek mi? İşte bu konu ile ilgili tüm detaylar...

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