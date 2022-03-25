Akıllı saatler koyu tenlilerde daha az etkili.

Yapılan bir araştırmaya göre akıllı saatler koyu ten renkli insanlarda daha az etkili çalışıyor. Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, cihazların daha koyu ten tonlarına sahip kişilerin sağlığını izlemede daha az etkili olduğunu buldu.
DAHA AZ ETKİLİ ÇALIŞIYOR
Çalışma, bunun, kalp atış hızını ve ritmini tespit etmek için ışık huzmelerini kullanan sinyal verme sürecinin, daha fazla ışığı emdiği için daha fazla melanin içeren daha koyu ciltlerde iyi çalışmayabileceğinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor.
Çalışmanın yardımcı başkanı Doktor Daniel Koerber, "İnsanların bu cihazları kullanırken daha koyu ten rengine sahip kişiler için bazı sınırlamalar olduğunun farkında olması gerekiyor" dedi.
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Otomotiv sektöründeki köklü isimlerden biri olan Renault’un elektrikli otomobillere dönüşüm tarafında öncü isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.<br><br>Henüz pek çok marka elektrikli otomobillere soğuk bakarken, Renault elektrikli motor formuyla göz dolduran pek çok model satışa sunmuştu. Nitekim bu modellerden bazıları hala satışta.<br><br><br><br>
Peki önümüzdeki süreçte Renault bu performansını devam ettirecek mi? Hali hazırda oldukça popüler olan Clio, Megane gibi modellerin elektrikli formda karşımıza çıkacağını zaten biliyoruz.<br><br>
Bizlerin asıl merak ettiği detay ise bir döneme damgasını vuran Renault 12’nin yani ülkemizdeki ismi ile Renault Toros’un satışa sunulup sunulmayacağı.<br><br>
Şimdiye kadar bu konu ile ilgili pek çok detay sızdırıldı. Yani Toros’un 2022 ya da 2023 yılında elektrikli olarak yollara döneceğine ilişkin bazı haberler okuduk.<br><br>Fakat bu haberler şimdiye kadar Renault tarafından hiç doğrulanmamıştı. Sadece Türkiye’de değil. Yurt dışında da bu tarz haberler mevcuttu.<br><br>
Teknolojioku.com'da yer alan habere göre Renault bu konu karşısındaki sessizliğini bozarak kısa vadede Renault 12 yani Toros ile ilgili böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.<br><br>
Yani hali hazırda iddia edildiği gibi 2022 ya da 2023 yılında elektrikli Renault Toros gelmesi çok mümkün görünmüyor. Muhtemelen kısa vadede de gelmeyecektir.<br><br>
Fakat şu da bir gerçek. Renault R5 gibi ikonik modellerini elektrikli forma çevirmeye sıcak bakıyor. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda benzer bir operasyonun Toros için uygulanmaması için de bir sebep yok.<br><br>
Elektrikli Renault Toros ne zaman çıkacak: Yanıt en yetkili ağızlardan geldi
Bir döneme damgasını vuran efsane otomobil Renault Toros elektrikli formuyla yollara geri dönecek mi? İşte bu konu ile ilgili tüm detaylar...
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde bir aylık bir zaman dilimi geride kalırken orduların yanı sıra siber korsanlar da sanal ortamda savaş yürütüyor.
Bu savaşın hedefindeki ülkelerden biri de ABD.
Rus siber korsanlarla başı belada olan ülkede Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, \"ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor.\" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
\"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor.\"
Gladkikh'in Mayıs ve Eylül 2017 arasında, Rusya Savunma Bakanlığının önde gelen araştırma kuruluşu Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsünde bilgisayar programcısı olduğu belirtilen açıklamada, Gladkikh'in ortaklarıyla birlikte ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve güvenlik sistemlerini işlevsizleştiren kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.
Açıklamada, zanlının 2018'de de iki kez bir ABD şirketine ait olan ülkedeki rafinerilere erişmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddiasına yer verildi.<br><br>
ABD'nin aradığı Rus: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Rus siber korsanları saldırılarını sürdürüyor. Petrol rafinerilerine yönelik saldırı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verilecek.