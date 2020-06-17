Almanya’da koronavirüs krizinde bilişim teknolojilerine talep arttı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), profesyonel iletişim ağı LinkedIn ile yaptığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının istihdam talebi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu ve şirketlerde daha fazla dijitalleşmeye yol açtığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, bu yılın mart-mayıs döneminde LinkedIn'deki iş ilanlarının sayısı yazılım ve bilişim teknolojileri sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Sağlık sektöründe artış ise yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

TEKNOLOJİ Türkiye'nin bilişim üssü faaliyete geçti

Üçte birlik bir düşüş var

Bilişim teknolojileri donanımı ve ağ teknolojisi için iş ilanlarında yüzde 19, finans sektörü ve sanayi sektörü iş ilanlarında sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 35 düşüş görüldü.