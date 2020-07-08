Amazon'dan Türk Bayrağı'na çirkin saldırı: Tuvalet paspası olarak satışa sundular

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden olan Amazon'un Almanya uzantısı olan sayfasından satışa sunulan Türk Bayrağı desenli tuvalet paspasına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. İnternet sitesinde satışa sunulan paspaslarda yer alan Türk Bayrakları ayaklar altına serilmiş bir şekilde gösteriliyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
- Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar paspasların satışının komple durdurulmasını talep ediyorlar. Tepkilerini açıkları #BayrağımaDokunmaAmazon hastagi ile gündeme getiren kullanıcılar Amazon'u da boykot etme çağrısında bulunuyor.
- Amazon aylar önce Çin esareti altında bulunan Doğu Türkistan'ın bayrağını da aynı şekilde satışa sunarak yine büyük tepkiler toplamıştı.