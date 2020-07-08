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Teknoloji Amazondan Türk Bayrağına çirkin saldırı Tuvalet paspası olarak satışa sundular
SOSYAL MEDYA

Amazon'da satışa sunulan Türk Bayraklı tuvalet paspası büyük tepki topladı

Amazon'dan Türk Bayrağı'na çirkin saldırı: Tuvalet paspası olarak satışa sundular

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon’da satışa sunulan Türk Bayrağı'nın tuvalet paspası olarak satışa sunulması sosyal medyada büyük tepki çekti. Amazon'da daha önce Doğu Türkistan'ın bayrağı da aynı şekilde satışa sunulmuş ve tepki çekmişti. Sosyal medyada büyük tepki gösteren kullanıcılar satışın komple durdurulmasını ve Amazon'un boykot edilmesini istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amazon'da satışa sunulan paspas...
Amazon'da satışa sunulan paspas...

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden olan Amazon'un Almanya uzantısı olan sayfasından satışa sunulan Türk Bayrağı desenli tuvalet paspasına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. İnternet sitesinde satışa sunulan paspaslarda yer alan Türk Bayrakları ayaklar altına serilmiş bir şekilde gösteriliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

  • Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar paspasların satışının komple durdurulmasını talep ediyorlar. Tepkilerini açıkları #BayrağımaDokunmaAmazon hastagi ile gündeme getiren kullanıcılar Amazon'u da boykot etme çağrısında bulunuyor.

Amamzon'da satışa sunulan Türk Bayrağı desenli tuvalet paspası...

  • Amazon aylar önce Çin esareti altında bulunan Doğu Türkistan'ın bayrağını da aynı şekilde satışa sunarak yine büyük tepkiler toplamıştı.

Amazon'un satışa sunduğu Doğu Türkistan paspası...
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