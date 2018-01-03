Amiral gemileri arasında pil ömrü birincisi ortaya çıktı

2017 yılı akıllı telefonlar için büyük gelişmeler kaydedilen bir sene oldu. Çerçevesiz telefonlar, yapay zekalı işlemciler ve çift kameralar gibi özellikler akıllı telefonlarda en popüler özellikler olarak ortaya çıktı. Hatta bu kadar çok ve güçlü özellik arasında bazı amiral gemisi cihazlar unutuldu bile diyebiliriz. XeeTechCare, 2017 yılına ait amiral gemisi cihazlardan hangisinin en iyi şarj ömrüne sahip olduğunu test etti.

Testte en güçlü cihazlar olan; Razer Phone, Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5T, LG V30, Google Pixel 2 XL ve Samsung Galaxy S8+ modelleri yer aldı.

Tüm bu amiral gemisi cihazlar teste başlamadan önce %100 şarj edildi ve ekran parlaklığı %100 olarak ayarlandı. Cihazlar toplamda 6 saat aktif olarak kullanılıyor ve günlük kullanıma yakın bir performans görebilmek için farklı uygulamalar test ediliyor.

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Bu saydığımız cihazlarda birer saat müzik, Instagram, Facebook, YouTube kullanıldı ve bir saat oyun oynandı. Son olarakta telefonun şarjı bitene kadar kamera uygulaması açık bırakıldı. Tüm amiral gemileri aynı Wi-Fİ ağına bağlıydı ve hiçbirinde sim kart bulunmuyordu.

1 Saatlik Müzik Dinleme Sonuçları:

Razer Phone - %90

Note 8 - %91

Pixel 2 - %91

iPhone X - %85

OnePlus 5T - %92

LG V30 - %95

Galaxy S8+ - %92

Sonuçlara baktığımız zaman ilk tur performansının genel sonuçlarla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. iPhone X, aktif kullanımda pili en erken biten amiral gemisi olurken LG V30 ise pil performansıyla Samsung ve Google gibi dişli rakipleri geride bırakıyor.