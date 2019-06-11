Teknoloji Amiral gemilerinin yonga seti Samsung tarafından üretilecek
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Amiral gemilerinin yonga seti Samsung tarafından üretilecek

Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 865, akıllı telefon devi Samsung tarafından üretilecek. TSMC ile bağlarını koparan Qualcomm, yeni amiral gemilerine güç verecek yonga seti için Samsung’u tercih etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meksika'daki Samsung fabrikasının dışındaki tabela.
Meksika'daki Samsung fabrikasının dışındaki tabela.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bir süredir kendi işlemcilerini Exynos markasıyla üretiyor ayrıca da Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini kullanıyordu. Qualcomm firmasının TSMC ile ilişkilerinin bitmesi üzerine Samsung ile yakınlaştığı haberleri paylaşıldı. Iki firmanın ortak üreteceği yeni işlemcinin adının Snapdragon 865 olması bekleniyor.

Güney Kore medyasından Theelec, Samsung’un Snapdragon 865 yonga setlerini 2019 sonuna kadar üretmesini beklediklerini bildirdi. Yeni nesil yonga seti 7nm ultra viyole mimarisi üzerine inşa edilecek. Bu da Samsung’un Snapdragon’a ürettiği ilk 7nm EUV yonga seti olacak.

2017 yılında Qualcomm için 10 nm mimariye sahip Snapdragon 845 yonga setlerini üreten Samsung, iki senenin ardından 7nm mimarili EUV teknolojisine sahip yongaların üretimini üstlenecek.

Gelen son bilgilere göre Samsung ve Qualcomm arasındaki görüşmeler şu an için hâlâ devam etse de artık son aşamalarda olduğu biliniyor. Snapdragon 865 yonga setinin 2020 amiral gemilerinde olması bekleniyor.

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