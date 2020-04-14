Anadolu Üniversitesi, internet tabanlı ortamlarda 1 milyon öğrenciye Koronavirüs Farkındalık Testi uyguluyor



Yarım asıra yaklaşan, köklü açık ve uzaktan öğretim kültürünü dijitalleşme süreciyle birleştiren Anadolu Üniversitesi, 1 milyondan fazla öğrencinin gireceği Açıköğretim Sistemi bahar dönemi ara sınavı için farkındalık oluşturacak etkili bir deneme testi hazırladı.

Öğrenciler demo test ile sistemi tanıyacak

Öğrencilerin sınav öncesinde, oluşturulan sınav ara yüzlerini tecrübe edebilecekleri Çevrimiçi Sınav Sistemini hayata geçiren Anadolu Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili farkındalık oluşturacak bir demo testi öğrencilerle buluşturdu.

İnternet tabanlı olarak gerçekleşen test ile 1 milyonun üzerinde öğrenciye koronavirüs hakkında temel olarak bilinmesi gerekenleri içeren sorular yöneltiliyor. Böylelikle öğrencilerin, pandemi süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Öğrencilere sınav deneyimi sağlayan Covid-19 Farkındalık Testi, sınavlar hakkında çokça merak edilen soruların cevaplarını da içeriyor. Çeşitli yönlendirmeler ve kullanım biçiminin detaylı anlatımıyla olabildiğince anlaşılır hale getirilen sistem sayesinde sınava girecek 1 milyon öğrenci sınavların gerçekleşme biçimi hakkında fikir sahibi oluyor.