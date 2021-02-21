Anker PowerConf ile kesintisiz iletişim

Dünyayı etkisi altına Covit-19 iş dünyasında bir çok yeniliği de beraberinde getirdi. Çalışanların daha çok evden sürdürdükleri iş hayatlarında günlük yapılan toplantılar ve konferanslar ise oldukça önem kazandı. Birden fazla kişi ile aynı anda gerçekleştirilen toplantılarda iletişimin kesintisiz ve kalitesi olması ise kullanılan cihazların özelliklerini ön plana çıkardı. Biz de Anker'in PowerConf adını verdiği çoklu konfigürasyona sahip bluetooth hoparlörünü mercek altına aldık.

Kolay, basit ve anında kurulum

Cihazın en belirgin özellikleri arasında kutusundan çıkar çıkmaz kolay ve basit bir şekilde kurularak kullanıma hazır olması bulunuyor. Hiç bir bağlantı aparatına gerek duymaksızın bluetooth yoluyla bir çok cihaza kolay bir şekilde bağlantı imkanı sunuyor. Mobil olarak da kullanılabilen Anker PowerConf, dış ortam da bile yüksek ses kalitesi sunabiliyor. 360 derecelik bir kapsama alanına sahip olan cihazda 6 adet mikrafon bulunuyor. PowerConf'un diğer bir önemli özelliği ise içinde bulunan 6700 mAH bataryası sayesinde istendiği takdirde Power Bank olarak da kulanılabilmesi.

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Teknik özellikler

- Çok Yönlü Ses Alımı: 360 derecelik bir dizilime sahip 6 mikrofon, 8 kişiye kadar herkesin sesini net olarak alabiliyor.

- Akıllı Ses İyileştirme: Kendine has DSP algoritması sayesinde, 70 dB'ye kadar gerçek zamanlı yankı iptali, yankı giderme sunar ve sesinizin dikkat dağıtıcı sesler olmadan alınmasını sağlamak için arka plan gürültüsünü 20 dB azaltır.

- Optimize Edilmiş Netlik ve Ses: PowerConf Bluetooth hoparlörü, ses seviyesi ve hoparlörden uzaklık farklarını telafi etmek için sesinizin sesini otomatik olarak dengeler.

- Anında Kurulum ve Evrensel Uyumluluk: Bluetooth aracılığıyla telefonunuza veya sürücü yüklemeye gerek kalmadan bir USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlanın. PowerConf Bluetooth hoparlörü, tüm popüler çevrimiçi konferans hizmetleriyle uyumludur.

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- 24 Saatlik Arama Süresi: PowerConf Bluetooth hoparlörü, arama günlerinde güç sağlamak için yerleşik 6.700 mAh bataryaya sahiptir. Entegre Anker PowerIQ teknolojisi, diğer cihazları PowerConf aracılığıyla optimize edilmiş hızlarda şarj etmenizi sağlar.