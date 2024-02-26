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Teknoloji

Anlaşma Barselona’da imzalandı: Türk Telekom Azercell’e yetenek katacak

Türkiye’nin haberleşme ve dijital markası Türk Telekom’un teknolojik değerler üreten iştiraki Argela, Azerbaycan’ın önde gelen operatörü Azercell ile yaptığı iş birliğini duyurdu. Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Argela’nın yeni nesil Network ve Müşteri Güvencesi ürünlerini sistemine entegre eden Azercell ağ yeteneklerini genişletecek. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Her zaman çağın ötesinde bir kurum olma vizyonuyla, Türkiye’yi teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olarak konumlandırmak için projelerimize devam ediyoruz” dedi.

14:51 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:51 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türk Telekom Azercell’e yetenek katacak
Türk Telekom Azercell’e yetenek katacak
Geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olarak konumlanmasında öncü rol üstlenen
Türk Telekom bu vizyonu kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor.
Türk Telekom’un yenilikçi çözümler üreten iştiraki Argela, Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Azerbaycan’ın lider mobil operatörü Azercell ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Argela Network & Müşteri Güvencesi (NCA) platformunun yeni ürünlerini sistemine entegre eden Azercell, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Gerçek Zamanlı İzleme (RTM), Hizmet Kalitesi İzleme (SQM) ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) platformlarını barındıran Argela NCA Ürün Paketi, büyük veri analitiğine dayanan yapısıyla ağ operatörlerinin, ağları ve hizmetleri üzerinde uçtan uca görünürlük elde etmelerine olanak tanıyor. Tüm popüler OTT uygulamaları ve video akış hizmetleri de dahil olmak üzere ses ve veri hizmetleri için gerçek zamanlı izleme ve anormallik tespit imkanı sunan platform, her abonenin hizmet deneyimine ilişkin önemli veriler de sağlıyor.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal

“Çözümlerimiz dünya pazarlarında kullanılıyor”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmak hedefiyle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi iş birlikleri ve projelerle yerli ekosistemin güçlenmesini desteklemek amacıyla kullanıyor, çözümlerimizin global arenada da pazara girmesi için köprü rolü üstleniyoruz. Önemli Ar-Ge çalışmaları yürüten iştirakimiz Argela’nın geliştirmiş olduğu çözümler hem bölgemizde hem de dünya pazarında kullanılıyor. Bu kapsamda Azerbaycan’ın lider operatörü Azercell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini de çok kıymetli buluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teknoloji üreterek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.




#Türk Telekom
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#iletişim
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