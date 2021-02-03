Teknoloji Apple elektrikli otomobil projesinde Kiaya 36 milyar dolarlık yatırım yapabilir
OTOMOBİL

Apple elektrikli otomobil projesinde Kia'ya 3.6 milyar dolarlık yatırım yapabilir

Elektrikli ve sürücüsüz otomobil konusundaki çalışmalarına devam eden Apple, Hyundai ile görüşmelerden sonra bu kez de Kia yakınlaşmasıyla gündemde. Hatta son bilgiler Apple'ın Güney Koreli şirkete 3.6 milyar dolarlık yatırım yapacağı yönünde.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple otomobil
Apple otomobil

Apple'ın uzunca bir süredir yeni nesil elektrikli otomobiller üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta bu noktada yeni işe alınan bir dizi mühendis ve önemli isim (bunlardan biri Porsche'ta görev yapanManfred Harrer) de var. Daha önemlisi Apple, diğer üreticilerin tecrübelerinden yararlanmak amacıyla otomobil şirketleriyle çeşitli görüşmeler yapıyor. Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre Apple ve Hyundai arasında önemli bir dirsek teması söz konusu. Hatta yapılan bu görüşmelerin Hyundai tarafında şirketin tepe yönetiminde kargaşaya neden olduğu da belirtiliyor.

Konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan bir Hyundai yöneticisi, Apple'ın sadece montajlama için iş birliği yapmak istediğini iddia ediyor. Yani aslında Apple'ın iPhone'lar için Foxconn ile birlikte yürüttüğü süreç otomobil tarafında da Hyundai ile gerçekleştirilecek gibi görünüyor.

Apple otomobil projesinde yakında somut adımların atılması bekleniyor.

3.6 milyar dolarlık yatırım

Ama Apple'ın bir yandan da Güney Koreli otomobil üreticisi Kia ile görüştüğü biliniyor. Ancak son haberler Apple'ın ilk sürücüsüz otomobilinde Kia'dan da destek alınacağını gösteriyor. Çünkü Apple'ın bu noktada Kia'ya 3.6 milyar dolar gibi bir rakamla yatırım yapacağı söyleniyor. Bununla birlikte 2024 itibariyle toplamda 100 bin adet Apple otomobilin üretiminin gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

Bu bilgiler şimdilik iddianın ötesine gidemiyor. Ancak son dönemlerde Hyundai ve Kia tarafındaki bu tarz gelişmelerin ilerleyen süreçte netleşmesi ve artık Apple'ın otomobil projesinin somut hale gelmesi bekleniyor.

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