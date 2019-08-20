Teknoloji Apple ikinciliği yine bir Çinliye kaptırdı
İŞ DÜNYASI MOBİL

Apple ikincilik tahtını yine bir Çinli'ye kaptırdı

Apple ikinciliği yine bir Çinli'ye kaptırdı

Önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone serisini tanıtacak olan teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarındaki ikinciliği bu yılın ilk çeyreğinde Huawei'ye kaptırmasının ardından ikinci çeyrekte ise bir başka Çinli şirket olan Oppo'ya kaptırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oppo akıllı telefon.
Oppo akıllı telefon.

Londra merkezli araştırma şirketi IHS Markit, küresel akıllı telefon pazarında oluşan son tabloyu açıkladı. Tabloya göre, 2019'un ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 332,1 milyon adet akıllı telefon satıldı.

  • Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında azalan satışlar, son altı çeyrekte olduğu gibi bu çeyreklik dönemde de düşüş trendinden kurtulamadı.

SAMSUNG PAZARINI BÜYÜTÜYOR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olmaya devam ediyor. Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde küresel çapta 75,1 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket, pazar payını yüzde 23'e çıkardı.

HUAWEİ'DEN 58,7 MİLYON ADETLİK SATIŞ

Listenin ikinci sırasındaki Huawei ise söz konusu dönemde 58,7 milyon akıllı telefon satarak, yüzde 16 pazar payına ulaştı. ABD hükümetinin ticari sınırlamaları ile boğuşan Çinli şirket, buna rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Oppo akıllı telefon

APPLE'I İKİNCİLİK TAHTINDAN ETTİ

Bir başka Çinli üretici Oppo ise ikinci çeyrekte 36,2 milyon adet akıllı telefon satışı yaparak, Apple'ı geçmeyi başardı.

Cupertinolu şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 35,3 milyon adet iPhone sattı. Yüzde 11 pazar payına sahip olan Apple, yılın ilk çeyreğinde Samsung'un ardından ikinci sırada yer alıyordu.

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